Une violente explosion a eu lieu ce vendredi dans une caserne militaire dans la ville de Homs au centre de la Syrie.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), site médiatique de l’opposition syrienne siégeant au Royaume-Uni, une violente détonation a été entendue dans toute la ville et a semé la panique. Elle serait due à l’explosion de deux missiles et aurait fait un mort et plusieurs blessés.

L’OSDH a rendu compte ce vendredi qu’un prêtre chrétien a été insulté et menacé sur un check-point dans la province de Homs.

« Le pasteur Basil Sabbagh, pasteur d’une église du village de Fayrouzah, au sud-est de Homs, a été insulté et menacé par des membres d’un poste de contrôle affilié au Département des opérations militaires, alors qu’il tentait d’agir en faveur d’un citoyen alaouite qui n’avait pas été autorisé à se rendre à se rendre vers la région al-Iddikhar en raison de son appartenance à la communauté alaouite », rapporte l’OSDH.

Ayant présenté sa carte qui prouve son appartenance à l’Église, il a été accusé d’être un « ennemi des sunnites » et un « ennemi de l’État », selon l’OSDH.

Le pasteur Sabbagh a assuré que cet incident « n’a rien d’un cas individuel mais illustre les exactions sécuritaires qui menacent le tissus social et la paix civile au pays ». Il a averti les nouvelles autorités politiques et sécuritaires contre tout laxisme à l’encontre de leurs éléments indisciplinés qui pourraient exacerber les crises communautaires.

Mercredi, des milliers d’alaouites ont manifesté à Tartous, Banias, Jableh, et Lattaquié (ouest) ainsi qu’à Homs (centre), après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des miliciens attaquer un de leurs sanctuaires à Alep (nord), et tuer ses cinq employés.

Les manifestants ont demandé de capturer les auteurs des attaques contre des sanctuaires religieux, le retrait des forces étrangères et des extrémistes affiliés à l’Administration des opérations militaires, la libération des officiers et des membres de l’armée dont les mains ne sont pas tachées de sang et ceux détenus dans les prisons de Adra et de Hama, la fin de la répression, le contrôle de la sécurité de la région et la fin des assassinats de membres de la secte alaouite au nom de « cas individuels ».

Les manifestations ont été interdites dans ces villes et le couvre-feu y a été imposé de nuit.

L’administration des opérations militaires, branche militaire des factions qui ont pris le pouvoir en Syrie a fait part ce vendredi de l’arrestation d’importantes personnalités du régime déchu et de fauteurs de troubles à Tartous, dans l’ouest du pays, bastion de la minorité alaouite dont est issu la famille de l’ex-président syrien déchu Bachar al-Assad.

Jeudi, les nouvelles autorités en Syrie avaient arrêté un ex-dirigeant, le général Mohammed Kanjo Hassan, à l’issue d’une opération lancée mercredi à Tartous.

Kanjo Hassan est considéré comme responsable de nombreuses condamnations à mort dans la prison de Saydnaya près de Damas, a indiqué l’observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

Son arrestation a été marquée par des violences après que des hommes armés ont tenté d’empêcher les forces de sécurité de le capturer. Quatorze membres des forces de sécurité et sept hommes armés ont péri en 24 heures, selon l’OSDH.

Des combats entre FDS et ANS

Dans l’est syrien, les combats se poursuivent entre les factions kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenus par les Etats-Unis et les factions pro-turques de l’Armée nationale syrienne (ANS). 136 civils et militaires ont été tués en 15 jours de combats permanents, dont 81 combattants pro-turcs et 35 combattants FDS, estime l’OSDH selon lequel les combattants kurdes ont repris le barrage de Tichrine après avoir avorté une tentative d’avancée de l’ANS.

22 combattants de l’ANS ont été tués et des dizaines d’autres blessés dans des combats dans la province sud-est de Manbej depuis le jeudi matin, rapportent des sites des FDS. L’OSDH a rendu compte de deux tués et 3 blessés parmi les FDS.

Les FDS réalisent des avancées à Manbej et dans l’axe de la province sud-est d’Alep, rapportent des médias syriens.

Des drones turcs ont bombardé une voiture à Ain al-Arab (Kobané) causant 5 blessés.

Daech contre FDS

Les régions nord et est de la Syrie sont aussi le théâtre d’une escalade des attaques menées par Daech qui a frappé les positions des FDS dans les provinces de Deir Ezzor et de Hassaké tuant et blessant 5 de leurs combattants.

