Lors de sa rencontre avec son homologue iranien Abbas Araqchi, aujourd’hui samedi à Pékin, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé les parties actives à jouer un rôle constructif pour maintenir la stabilité et la sécurité de la région.

Wang a souligné la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et de soulager les souffrances en parvenant à des solutions politiques en achevant les pourparlers pour « assurer l’ordre et éliminer le chaos ».

Il a déclaré que son pays « exhorte la communauté internationale à respecter les coutumes historiques et culturelles de la région, ainsi que les décisions prises par ses citoyens », mettant en garde contre toute tentative d’imposer des volontés extérieures ou de s’ingérer dans leurs affaires en utilisant des sanctions, des pressions ou des sanctions ».

Wang a souligné que « les peuples du Moyen-Orient sont les décideurs dans la région », déclarant que « Pékin continue de soutenir leurs efforts de développement et de résoudre leurs différends par le dialogue, la consultation et les efforts visant à garantir la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale, et soutient également à faire face à toute ingérence étrangère ».

Concernant l’Iran, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que son pays « cherche à résoudre le différend par les voies diplomatiques et politiques et à préserver l’accord nucléaire iranien ».

Il a ajouté que « Pékin encourage toutes les parties à jouer un rôle constructif pour mener à bien le dialogue et les négociations », exprimant « l’opposition de la Chine aux sanctions et aux pressions sur l’Iran », et soulignant « son soutien à ses droits et intérêts légitimes ».

Pour sa part, Araqchi a salué le soutien et la contribution de la Chine à la conclusion de l’accord sur le nucléaire iranien, soulignant « l’intérêt de Téhéran à maintenir des relations étroites avec Pékin ».

« La réunion entre les deux parties a porté sur la consolidation et le développement des relations stratégiques entre les deux pays, ainsi que sur les derniers développements des relations dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’énergie et des transports, ainsi que sur les moyens de les renforcer », selon l’agence IRNA .

À son tour, le ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré que les entretiens tenus par le ministre Abbas Araqchi dans la capitale chinoise, Pékin, étaient utiles et complets, ajoutant que les « deux pays sont déterminés à élargir leurs relations bilatérales en tant que partenaires stratégiques d’une manière qui sert les intérêts des deux parties ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné, que « l’Iran et la Chine ont décidé de consolider l’État de droit et de protéger la stabilité, plus que jamais « .

Araqchi a écrit sur la plateforme X : « Le partenariat stratégique entre Téhéran et Pékin est de fer, car il est basé sur des liens culturels et civilisationnels et enraciné dans des valeurs et des intérêts communs ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a conclu : « À la lumière de notre déclaration commune, l’avenir de la région de l’Asie occidentale est décidé par son peuple ».

Araqchi est arrivé hier à Pékin pour une visite de deux jours afin de discuter des relations bilatérales et des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

