Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a appelé la communauté internationale, le dimanche 29 décembre, à faire la lumière sur le sort du Dr Hussam Abu Safia, directeur de l’hôpital Kamal Adwan, ainsi que sur celui du personnel soignant arrêtés par l’armée israélienne lors du raid qu’elle a mené la semaine dernière sur l’établissement médical.

« L’occupation met en danger la vie d’Abu Safia et celle du personnel soignant après leur détention », a déclaré le bureau dans un communiqué cité par l’agence Anadolu.

Et d’ajouter : « Nous demandons à la communauté internationale, aux organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme, ainsi qu’à la Croix-Rouge internationale, d’intervenir d’urgence pour faire la lumière sur le sort du Dr Hussam Abu Safia et celui du personnel soignant, d’assurer leur libération immédiate et de leur fournir la protection nécessaire, ainsi qu’à tous les détenus qui sont soumis à des pratiques inhumaines, notamment le personnel soignant et le personnel administratif ».

Abu Safia « a fait preuve, malgré des conditions difficiles, d’un dévouement remarquable dans l’exercice de ses fonctions médicales et humanitaires pendant la guerre génocidaire dans le nord de la Bande de Gaza », poursuit le communiqué.

Avec ses collègues du système de santé, il a « assumé le fardeau de la défense du droit des patients au traitement. Il est resté ferme malgré ses propres blessures et la perte de son fils, Ibrahim, témoignant ainsi des sacrifices de sa famille ».

Le bureau a également souligné que « les informations selon lesquelles Abu Safia a été soumis à de graves abus et à des pressions psychologiques et physiques après sa détention, notamment en étant forcé d’ôter sa tenue médicale et de servir de bouclier humain, constituent une violation flagrante de toutes les valeurs humanitaires et de toutes les conventions internationales ».

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d’une « action immédiate et sérieuse de la part de toutes les parties concernées, en particulier la communauté internationale et les organisations humanitaires, juridiques et de défense des droits de l’homme dans le monde entier ».

Vendredi, les forces d’occupation israéliennes ont attaqué l’hôpital Kamal Adwan dans la ville de Beit Lahia, au nord de la Bande de Gaza, mettant le feu à de grandes parties de l’établissement et forçant les patients et les civils déplacés à quitter les lieux.

Depuis le 7 octobre 2023, ‘Israël’ mène une guerre génocidaire qui a fait plus de 45 500 martyres à Gaza et réduit l’enclave à l’état de ruines.

Le mois dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu et de son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité perpétrés dans la Bande de Gaza.

‘Israël’ est également poursuivi devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour crime de génocide, en raison de la guerre qu’il mène contre l’enclave palestinienne.