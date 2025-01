Des dizaines de milliers de colons illégaux ont quitté les territoires palestiniens occupés depuis le début des frappes de représailles intenses des groupes de résistance régionaux en réponse aux guerres à plusieurs volets du régime israélien dans la région de l’Asie de l’Ouest, incitant le ministre des Affaires étrangères du régime, Gideon Saer, à appeler à faire venir davantage de Juifs de l’étranger.

Saer a formulé cette demande dans une lettre adressée, le mercredi 1er janvier, au Premier ministre Benjamin Netanyahu, appelant à la tenue d’une « réunion d’urgence » en vue du lancement d’un « plan national » visant à attirer les immigrants juifs du monde entier.

Pour appuyer son appel, le ministre a prétendu que la montée de « l’antisémitisme » dans le monde et ses effets négatifs sur le sentiment de sécurité des Juifs d’outre-mer les avaient incités à demander de migrer vers les territoires occupés.

« Nous avons maintenant besoin d’un « plan national » global pour attirer de plus en plus de migrants potentiels et de manière plus efficace », a-t-il affirmé.

Les colons ont battu le record de migration forcée en 2024, avec un nombre sans précédent de 82 700 colons qui ont fui la Palestine occupée, ce qui a fait subir au régime une grande perte dans le contexte des investissements effectués par Tel-Aviv et de ses soutiens occidentaux pour garder les colons à l’intérieur des territoires et en faire venir davantage.

Ces événements surviennent dans le contexte de la guerre génocidaire lancée par le régime sioniste contre la bande de Gaza depuis octobre 2023, qui a jusqu’à présent coûté la vie à plus de 45 500 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, soit 6 % de la population de Gaza, et de son agression meurtrière intensifiée contre le Liban, qui a fait plus de 3 960 martyrs.

Ces atrocités ont été commises en grande partie grâce au soutien indéfectible des sponsors occidentaux du régime, en particulier les États-Unis.

Source: Avec PressTV