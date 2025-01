Yossi Yehoshua, analyste militaire pour la chaîne israélienne i24News, a affirmé que le mouvement Hamas « a réussi à reconstruire ses capacités et à recruter de nouveaux combattants, alors qu’Israël est toujours coincé dans une situation complexe, dont il est difficile de sortir, et attend la conclusion d’un accord ».

L’analyste militaire israélien a estimé « qu’attendre l’accord est la voie de sortie la plus saine et la plus logique pour Israël, sinon il continuera à rester plongé dans la boue », expliquant « qu’aucun plan ne peut bénéficier de l’exercice de la force et de la pression sur le Hamas pour qu’il signe un accord »

Yehoshua a reconnu que « le Hamas est capable de recruter le nombre de combattants qu’il souhaite, y compris même des garçons », notant que « ce nombre est en augmentation ». Il a également souligné que le Hamas « a doublé ses tirs au cours de la période récente, en lançant récemment une trentaine de roquettes vers l’enveloppe de Gaza ».

Quant à « Israël », il est confronté à un problème pour mener une opération dans les camps du centre de Gaza. Bien qu’il « ait mené des frappes aériennes, il est confrontée à un problème pour mener des activités au sol, compte tenu des inquiétudes concernant la présence de prisonniers israéliens vivants » poursuit l’analyste.

Il convient de noter que l’ancien ministre israélien Haim Ramon a reconnu que « les succès obtenus par l’armée israélienne sur les champs de bataille à l’extérieur de Gaza confirment la profondeur de l’échec dans la bande de Gaza, en raison de l’incapacité d’atteindre l’objectif principal de la guerre, qui consiste à renverser le pouvoir du Hamas et à éliminer ses capacités militaires ».

Ramon a souligné, dans un article du journal israélien Maariv, que « la force militaire du Hamas est toujours opérationnelle et que son régime civil s’étend toujours dans toute la bande de Gaza, malgré les frappes sévères et la mort de Yahya Sinwar et Ismail Haniyeh, en plus de milliers de combattants ».

Source: Médias