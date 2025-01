La République d’Irlande a annoncé, mardi, avoir demandé à se joindre à l’Afrique du Sud dans sa plainte contre ‘Israël’ devant la Cour internationale de justice.

Cette demande intervient après que le gouvernement irlandais ait approuvé, en décembre 2024, sa participation à l’affaire portée par l’Afrique du Sud contre Israël en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

En vertu de cette demande, selon l’article 63 du Statut de la Cour, il est possible de faire une déclaration générale sur la manière d’interpréter la Convention pour la prévention du génocide, qui est au cœur du conflit, ainsi que l’événement concret lié à la base du litige.

L’Irlande invoque son statut de partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 (« Convention pour le génocide »), considérant que les articles premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième de la Convention sont remis en question.

Dans sa déclaration, l’Irlande propose son interprétation des articles premier, deuxième et troisième de la Convention.

Le 29 décembre 2023, l’Afrique du Sud a porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice en raison de son implication dans des « actes de génocide » contre les Palestiniens à Gaza, en violation de la Convention des Nations unies de 1948 sur la prévention du génocide.

La Cour internationale de justice avait rendu une décision en janvier dernier condamnant les actes de génocide perpétrés par les forces d’occupation israéliennes contre les Palestiniens, sur la base d’une plainte déposée par l’Afrique du Sud. L’affaire a depuis pris une ampleur mondiale, plusieurs pays ayant annoncé officiellement leur soutien à l’Afrique du Sud ou leur intention de le faire.

L’armée israélienne, soutenue par les États-Unis et l’Europe, poursuit depuis 459 jours consécutifs son agression contre la bande de Gaza, où ses avions de guerre bombardent les environs des hôpitaux, des bâtiments, des tours et des maisons de civils palestiniens, les détruisant sur la tête de leurs habitants, tout en empêchant l’entrée d’eau, de nourriture, de médicaments et de carburant.

Cette agression a fait plus de 155 000 morts et blessés palestiniens, dont la plupart sont des enfants et des femmes, plus de 10 000 disparus, dans un contexte de destruction massive et de famine ayant tué des dizaines d’enfants et de personnes âgées, dans l’une des pires catastrophes humanitaires au monde.

Source: Avec PressTV