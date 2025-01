Le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, est arrivé samedi à Damas pour sa première visite officielle depuis la prise du pouvoir en Syrie par une coalition dirigée par des islamistes de Hayat Tahrir al-Sham (ex-Front al-Nosra).

Lors d’une conférence de presse conjointe, Mikati a souligné que « le bon voisinage et les relations égales entre les deux peuples qui unissent la Syrie et le Liban sont ce qui régit les relations entre les deux pays ».

Il a déclaré qu’il est de notre devoir d’activer les relations sur la base de la souveraineté nationale des deux pays et de travailler pour empêcher tout ce qui pourrait nuire à cette relation.

Mikati a révélé avoir discuté avec al-Charaa du dossier des réfugiés syriens au Liban, indiquant qu’il lui a fait part de la nécessité de le régler au plus vite, d’autant qu’il exerce une énorme pression sur le Liban. Quelque 2 millions de Syriens vivent sur le sol libanais, selon les chiffres de la Sûreté générale libanaise.

Le Premier ministre libanais a aussi indiqué avoir discuté de la situation des frontières avec le nouveau maitre de Damas.

Des accrochages ont éclaté à Maaraboune, dans la Bekaa, le 3 janvier dernier lorsque des hommes armés ont ouvert le feu depuis le territoire sur des militaires libanais qui fermaient un passage illégal, blessant 4 d’entre eux. L’armée libanaise avait auparavant arrêté deux Syriens armés qui tentaient de pénétrer dans les territoires libanais puis les a relâchés.

Pour sa part, al-Charaa a déclaré : « Nous nous donnons une chance de construire une relation positive dans les étapes à venir, basée sur la souveraineté du Liban et de la Syrie, et nous nous tiendrons en Syrie à égale distance de tous les Libanais, et nous allons essayer de résoudre les problèmes. »

Il a ajouté : « Nous avons discuté de questions liées aux relations, de problèmes de contrebande et des dépôts syriens dans les banques libanaises. »

Selon les rapports publiés par la Banque centrale du Liban et l’Union des banques arabes, les dépôts syriens constituaient entre 20 et 25% du total des dépôts des banques libanaises avant la crise 2019. Mais l’aggravation de la crise bancaire au Liban et la diminution des réserves de la Banque centrale du Liban de 36 milliards de dollars en 2016 à environ 8 milliards de dollars en 2024 ont rendu la récupération des dépôts presque impossible.

En réponse à une question, al-Charaa a déclaré avoir également soulevé la question de la démarcation des frontières entre les deux pays.

Le nouveau dirigeant syrien a assuré que son pays n’allait plus exercer « une ingérence négative » au Liban et qu’il respecterait la souveraineté du pays voisin.

Auparavant, une réunion privée avait eu lieu entre Mikati et Charaa au Palais du peuple syrien à Damas.

La visite de M. Mikati, qui répond à l’invitation, selon son bureau de presse, du chef de l’administration politique au pouvoir, Ahmad al-Charaa, est la première d’un chef de gouvernement libanais depuis le déclenchement du conflit en Syrie en 2011.