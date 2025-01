La soldate israélienne Agam Berger a été remise, ce jeudi matin, par le Hamas à la Croix-Rouge à Jabalia, dans le nord du territoire palestinien.

Lors d’une cérémonie organisée par le Hamas, Agam est apparue sortant des décombres des bâtiments détruits par les bombardements israéliens, lors de la guerre génocidaire contre Gaza, lancée le 7 octobre 2023.

Des estrades pour la libération des deux autres otages ont été érigées ce matin devant la maison de Yehya Sinwar à Khan Younès.

Le porte-parole des Brigades Al-Qods du Jihad islamique, Abou Hamza, a annoncé que son mouvement « a achevé les procédures de transfert des deux autres captifs ». Selon lui, « ils seront libérés aujourd’hui dans le cadre de la troisième phase de la première étape de l’accord ».

En échange des prisonniers palestiniens, les Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont publié mercredi soir les noms de trois captifs israéliens qui seront libérés.

« Dans le cadre de l’accord d’échange de prisonniers du Déluge d’Al-Aqsa, les Brigades Al-Qassam ont décidé jeudi de libérer les prisonniers sionistes : Arbal Yehud, Agam Berger et Gadi Moshe Moses », a déclaré Abu Obeida, porte-parole des Brigades Al-Qassam, dans une déclaration sur Telegram.

Le Bureau médiatique du Hamas a annoncé qu’Israël prévoyait de libérer, ce jeudi, 110 prisonniers palestiniens dont des dizaines condamnés à perpétuité et à des peines maximales en plus de 30 mineurs, et ce dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu et de l’échange de prisonniers entre Gaza et l’entité sioniste.

Le bureau a précisé que: « 32 prisonniers condamnés à perpétuité, 48 prisonniers condamnés à de lourdes peines et 30 mineurs seront libérés ce jeudi, dans le cadre de la première phase de l’accord d’échange ».

Samedi dernier, les autorités d’occupation ont libéré 200 prisonniers palestiniens condamnés à vie et à de longues peines, en plus de 90 mineurs et femmes prisonniers, en échange de 3 soldates israéliennes.

Dans la première phase de l’accord, qui comprend trois étapes, chacune d’une durée de 42 jours, les clauses prévoient la libération progressive de 33 Israéliens détenus à Gaza, vivants ou morts, en échange d’un nombre de détenus palestiniens estimé entre 1 700 et 2 000.