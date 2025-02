Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a affirmé que la Résistance islamique demeurera et que le Hezbollah ne changera pas ses orientations et ses convictions, soulignant que « l’option étrangère prône la subordination, l’humiliation et l’imposition de l’existence d’Israël, et si nous ne l’arrêtons pas au début, nous ne pourrons pas la stopper plus tard ».

Au début de son discours prononcé, ce dimanche 2 février, Cheikh Qassem a présenté ses condoléances et ses félicitations au peuple palestinien pour le martyre du chef d’état-major des Brigades Al-Qassam, Mohammed Deif, et de son adjoint, Marwan Issa.

Il a également félicité les Palestiniens pour « la libération des prisonniers et la réalisation des exploits ».

Funérailles des deux martyrs Sayed Nasrallah et Sayed Safieddine

Cheikh Qassem a annoncé que les funérailles officielles du martyr suprême, Sayed Hassan Nasrallah, auront lieu le dimanche 23 février 2025, expliquant que les funérailles de Sayed Nasrallah ont été retardés en raison des circonstances difficiles qui ont suivi son martyre.

« Le martyr Sayed Hassan Nasrallah a conquis le cœur de la nation et du monde et a su être un symbole, un modèle et une véritable icône ».

Il a ajouté que « Sayed Hashem Safieddine sera inhumé au même moment en tant que Secrétaire général, vu qu’il a été élu à ce poste 4 jours après le martyre de Sayed Nasrallah. »

Cheikh Qassem a souligné que le slogan des funérailles sera: « Nous sommes engagés à suivre à votre voie », appelant à ne pas tirer en l’air pendant les funérailles, avant celles-ci ou ailleurs, qualifiant cet acte d’« abominable et nuisible pour le peuple ».

La Résistance est le choix du peuple

Cheikh Qassem a évoqué la fermeté du peuple libanais face à l’occupation sioniste, estimant que « notre peuple se rend compte qu’il a gagné certains points et perdu d’autres, mais la véritable victoire a été obtenue grâce à la persévérance, à la l’avortement de l’invasion israélienne et à l’incapacité de l’ennemi à mettre fin à la Résistance ».

Et de renchérir: « Les images du retour des habitants du Sud-Liban reflète une noble position de libération populaire et de la restauration des terres, et nous sommes témoins d’une ténacité légendaire, sans équivalent dans l’histoire de la Résistance ».

Le numéro un du Hezbollah a souligné que « la libération du Liban était le résultat de la solidarité du peuple avec sa résistance et son armée, et que la libération populaire (des villages frontaliers) complète la mission de la Résistance armée et de l’armée libanaise.

Rejeter les pressions et la dépendance extérieures

Cheikh Qassem a souligné que « le Sud-Liban rejette la présence d’Israël sur son sol et que tout le monde sache que les sacrifices mèneront à la libération totale du pays».

« Celui qui a des principes ne capitule pas face aux pressions », affirmant que: « la subordination aux États-Unis ne nous tente pas ».

Agression sioniste

Concernant l’agression sioniste contre le Liban, il a souligné que « l’État libanais porte l’entière responsabilité du suivi et de la pression sur les sponsors internationaux afin de stopper les violations et les agressions israéliennes ».

« Il ne s’agit plus seulement de violations, mais d’une première agression contre les régions de Nabatieh, Zawtar et Janta, et l’État libanais doit y faire face avec fermeté », a-t-il affirmé.

Et de poursuivre: « Puisque les États-Unis se considèrent comme un parrain de l’accord du cessez-le-feu (entre le Liban et ‘Israël’), ils doivent être incités à respecter cet accord ».

La bataille continue malgré les contre-campagnes

Cheikh Qassem a en outre assuré que « la Résistance est une voie et une option, et nous agissons en fonction de notre évaluation au moment opportun », soulignant « qu’il existe une contre-campagne parrainée par les USA, ‘Israël’ et des pays étrangers, accompagnée d’une équipe interne qui promeut la défaite ».

« Certains au Liban justifient l’agression, les meurtres et le refus d’Israël de se retirer du sud-Liban ».

Et d’ajouter : « Nous n’avons pas parlé de victoire absolue, dans chaque bataille il y a des gains et des pertes, mais l’option de la résistance est fixe et ne changera pas. »

Et puis, en ce qui concerne les manifestations à moto qui ont eu lieu hors de la banlieue, cheikh Qassem a affirmé que le Hezbollah n’a rien à voir avec ces manifestations. « Nous sommes contre cet acte et ceux qui l’ont menée n’ont aucun lien avec nous ».

Et de renchérir: « Nous sommes contre ce type d’expression de joie ou de tristesse, et nous appelons les forces de sécurité à punir ceux qui tirent en l’air et ceux qui pénètrent dans d’autres régions de manière provocatrice. »