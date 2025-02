Les médias israéliens ont annoncé aujourd’hui, dimanche, que « l’armée israélienne a détruit jusqu’à présent 100 bâtiments à Jénine, en Cisjordanie ».

Les médias israéliens ont rapporté que cette opération de destruction à Jénine est « la première du genre », soulignant « qu’elle a été menée sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du ministre de la Défense Yisrael Katz ».

Les médias palestiniens ont rapporté que « les forces d’occupation israéliennes ont fait exploser un certain nombre de bâtiments dans le camp de Jénine aujourd’hui, dimanche ».

Les médias locaux ont précisé que « les forces d’occupation ont fait exploser simultanément une vingtaine de bâtiments dans la partie est du camp de Jénine, après les avoir équipés d’explosifs », ajoutant que « des bruits d’énormes explosions ont été entendus dans toute la ville de Jénine et dans certaines parties des villes du gouvernorat ».

Le directeur de l’hôpital public de Jénine, Wissam Bakr, a déclaré à WAFA que « des dégâts ont été causés à certains services de l’hôpital en raison des explosions, sans qu’aucun blessé n’ait été enregistré ».

Il est à noter que les bâtiments résidentiels du camp de Jénine sont construits verticalement, car chaque bâtiment contient plus d’un appartement, ce qui signifie qu’un grand nombre de familles ont perdu leur maison à cause des bombardements.

L’occupation israélienne poursuit son agression sur la ville de Jénine et son camp, pour le 13e jour consécutif, laissant 25 martyrs, des dizaines de blessés, des arrestations et des destructions massives de biens et d’infrastructures.

Ce matin, le vieil homme Walid al-Lahlouh (73 ans) a été tué par les balles d’un sniper de l’occupation à l’entrée du camp de Jénine, et un citoyen a également été blessé par balles à la cuisse dans le quartier Jabriyat de la ville.

Hier, samedi, 5 citoyens, dont un enfant, ont été tués dans le quartier est de Jénine et dans la ville de Qabatiya au sud.

Il est à noter que près de 15 000 personnes ont été forcées par l’occupation à fuir le camp de Jénine et le quartier d’Al-Hadaf, et ont été réparties dans plusieurs villages et villes du gouvernorat.

Les hôpitaux de la ville souffrent d’une grave pénurie d’eau, après que l’occupation a ciblé et détruit les conduites d’eau, près de 35 % des habitants de la ville souffrant d’un manque d’eau.

