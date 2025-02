Un extrémiste suédois a ouvert le feu, mardi 4 février, dans un centre de formation pour adultes de la ville d’Örebro, à 200 kilomètres à l’ouest de Stockholm, tuant une « dizaine » de personnes, selon le dernier bilan de la police suédoise.

Le tireur est mort, toujours d’après la police, qui a déclaré ne pas pouvoir préciser, pour l’heure, le nombre de blessés.

Le site Internet de l’Union des Communautés a rapporté que l’auteur de ce crime est un extrémiste raciste suédois qui a ciblé des étudiants immigrés.

Il s’agit de « la pire tuerie de masse » de l’histoire de la Suède, a déclaré le premier ministre, Ulf Kristersson, précisant qu’il était encore « difficile de mesurer l’ampleur de ce qui [s’était] passé aujourd’hui ».

L’alerte avait été donnée vers 12 h 30 autour de ce centre d’enseignement pour adultes, appelée Campus Risbergska, accueille des étudiants âgés de plus de 20 ans, comme l’indique son site Internet, et propose des cours de niveau primaire et secondaire, des cours de suédois pour les immigrés, ainsi que des formations professionnelles et des programmes pour des adultes en situation de handicap.