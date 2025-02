Dans la plus grande offensive depuis le début de son agression contre le nord de la Cisjordanie le 21 janvier, l’armée d’occupation israélienne a procédé à la démolition de 16 maisons dans le camp de Tulkarem.

Les bulldozers et les excavatrices israéliens ont commencé à démolir des maisons, tandis que les forces d’occupation ont déployé des forces d’infanterie dans plusieurs quartiers du camp de Tulkarem, où l’on pouvait entendre le bruit des balles réelles.

Entre-temps, le gouvernorat de Tulkarem a rapporté que le nombre de personnes déplacées des camps de Tulkarem et de Nour Shams est estimé entre 15 000 et 16 000, depuis le début de l’agression dans le nord de la Cisjordanie, il y a plus de 20 jours.

L’occupation israélienne intensifie son agression contre les camps de Tulkarem et de Nour Shams, en menant des opérations de destruction supplémentaires dans les rues et les infrastructures, et en démolissant, faisant exploser et incendiant délibérément des maisons.

📹 جرافة الاحتلال الإسرائيلي تهدم منازل المواطنين في مخيم #طولكرم pic.twitter.com/sAXP5ehcxH — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) February 18, 2025



En outre, les forces d’occupation israéliennes ferment la porte du checkpoint de Jabara, à l’entrée sud de la ville de Tulkarem, pour le 11ème jour, isolant la ville des villages et villes voisins, et du reste des gouvernorats de la Cisjordanie.

L’occupation continue également d’assiéger le camp de Nour Shams, de détruire ses infrastructures, de lancer des assauts massifs contre les maisons et de vandaliser leur contenu et de fermer les entrées des maisons et des magasins avec des barrières et des gravats.

Toujours en Cisjordanie, les forces d’occupation israéliennes ont mené une campagne d’arrestations, ce mercredi à l’aube, arrêtant plusieurs Palestiniens, dont un enfant.