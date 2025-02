La Fondation Hind Rajab a affirmé, le mardi 18 février, que deux soldats de l’armée d’occupation israélienne ont été rapatriés clandestinement après leur arrivée à Amsterdam, aux Pays-Bas.

La fondation de la défense des droits de l’Homme, basée en Belgique, a expliqué sur sa page sur la plateforme « X », que le rapatriement des des deux soldats a eu lieu après que ses avocats se soient mobilisés, en silence, à leur encontre, et que certains grands comptes sur les réseaux sociaux ont commencé à les taguer avec leurs photos, de sorte que les deux soldats ont été alertés et immédiatement rapatriés de façon clandestine des Pays-Bas.

Yesterday, two Israeli soldiers landed in Amsterdam . One of them is a war criminal. Our lawyers moved on him, in silence. However, after some large accounts online started tagging us with their pictures, the Israelis were alerted and immediately smuggled them out of the… pic.twitter.com/8UFOI1j3ik

— The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) February 18, 2025