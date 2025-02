Le Liban connaît une forte augmentation des vols vers Beyrouth à l’approche des funérailles des anciens secrétaires généraux du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah et Sayed Hashem Safieddine.

Une agence de voyages locale à Beyrouth a déclaré mercredi à Al-Manar que les vols vers Beyrouth étaient complets, quelques jours seulement avant les funérailles prévues le dimanche 23 février.

L’agence de voyages Al-Ajouz a indiqué qu’il n’y avait plus de places disponibles à destination de Beyrouth sur les vols de Bagdad, Najaf, Amman, Istanbul, Le Caire, Francfort et Doha entre vendredi et samedi.

L’agence de presse AFP a cité des sources du secteur des transports affirmant que les vols entre Bagdad et Beyrouth étaient presque complets cette semaine.

Parmi les compagnies aériennes opérant entre Bagdad et Beyrouth, Iraqi Airways et Middle East Airlines ont toutes deux augmenté leurs vols cette semaine.

Le porte-parole du ministère irakien des Transports a déclaré à l’AFP que « pour répondre à la forte demande des Irakiens, Iraqi Airways doublera ses vols vers Beyrouth à deux par jour » à partir du 20 février. Il a noté une « augmentation de la demande » à l’approche de la date des funérailles.

Une source de la compagnie aérienne a confirmé que « tous les sièges sur ses vols Bagdad-Beyrouth sont complets ».

Mardi, la Direction générale de l’aviation civile du Liban a annoncé que les vols depuis et vers l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth seront suspendus de 12h à 16h dimanche, pendant les funérailles.

Les funérailles de Sayed Nasrallah et Sayed Safieddine, martyrs des frappes israéliennes lors de la dernière agression contre le Liban, auront lieu dimanche à 13h00, au stade de la Cité sportive Camille Chamoun de Beyrouth.

Les préparatifs battent leur plein pour les funérailles au stade et dans le sanctuaire consacré au martyr suprême sayed Hassan Nasrallah.

Des responsables et personnalités de 79 pays doivent prendre part aux funérailles, qui comprendront un discours du secrétaire général actuel du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, suivi d’un cortège funèbre jusqu’au lieu où la dépouille de Sayed Nasrallah doit être enterrée dans la banlieue de Beyrouth.

Sayed Saffiedine sera inhumé lundi 24 février dans sa ville natale Deir Qanoun Al-Nahr, dans le sud du Liban.