La chaîne 12 a rapporté que l’armée d’occupation a terminé son enquête sur l’assaut lancé le 7 octobre 2023 par le Hamas contre la base de Nahal Oz, au cours duquel 53 soldats ont été tués et 10 autres capturés.

Concernant les détails de l’enquête, la chaîne israélienne a révélé que le plan élaboré par le Hamas considérait Nahal Oz comme l’un des deux sites les plus importants et l’avait étudié et identifié ses points faibles. Elle a expliqué que les combattants du Hamas connaissaient l’emplacement de chaque pièce et de chaque point à l’intérieur de la base et savaient où se trouvaient les gardes.

Le Hamas avait choisi d’attaquer la base à un moment où les effectifs étaient faibles, indique aussi l’investigation, selon laquelle le Hamas avait informé ses membres de l’ordre d’exécution à six heures du soir, la veille de l’attaque de la base.

L’enquête a conclu que les indicateurs apparus la nuit ne se sont pas traduits par des préparatifs. Lors de l’attaque, il n’y avait qu’un seul garde autour de la base de Nahal Oz.

Toujours selon l’enquête, dans certaines zones de la base, les combattants du Hamas ont atteint le mur avant l’arrivée des soldats d’occupation israéliens.

Elle constate que malgré la supériorité numérique des soldats israéliens, ils étaient dans une position plus faible en termes de puissance de feu et d’armement par rapport aux combattants du Hamas. Ils ont fui vers des abris, ce qui a donné aux combattants palestiniens la capacité de tuer un grand nombre d’entre eux.

Dans les détails, l’enquête indique qu’à 7h50 du matin, l’armée israélienne a tenté de mener une contre-attaque en utilisant des véhicules blindés et des chars, mais à 8h20, l’attaque a échoué et le commandant du peloton de la force a été tué.

A 8h53 du matin, les combattants Qassam ont pris le contrôle du site et du char qui le protégeait.

Quelques minutes plus tard, à 9 heures du matin, une deuxième vague de combattants Qassam, composée de 50 combattants, a lancé l’attaque. Ils ont été suivis d’une troisième vague de 100 combattants pour ratisser le site et transférer les prisonniers vers la bande de Gaza.

À midi, les combattants palestiniens ont incendié la salle d’opérations et de surveillance du site et ont pris le contrôle total de la zone du site. Les soldats se sont retirés vers les salles fortifiées, ce qui a facilité la tâche des combattants Qassam à les tuer et les capturer.

Selon la chaîne 13, des membres du kibboutz Nahal Oz ont qualifié l’enquête de l’armée concernant les événements du 7 octobre de « choquante ». Appelant à la formation d’une commission d’enquête officielle sur les événements du 7 octobre.

