Le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) a dénoncé, le mercredi 26 février, une vidéo générée par IA, publiée par le président américain Donald Trump. Cette vidéo montre la vision de Trump pour l’avenir de Gaza, avec des statues dorées de lui-même, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le milliardaire Elon Musk.

Trmp appelle au transfert des Gazaouis vers la Jordanie et l’Egypte, sous prétexte de contruire le territoire palestinien détruit par les bombardements israéliens depuis octobre 2023 jusqu’au 19 janvier 2025.

Dans la vidéo, un Gaza reconstruit est présenté avec des gratte-ciel, des voitures de luxe et des danseuses orientales barbus, après des images montrant la destruction dans la région. On y voit également Musk célébrer sous des billets de banque tombant du ciel, et Trump boire torse nu avec Netanyahu sur une plage.

Le CAIR a qualifié cette vidéo de « fantasme ». « Si le président Trump veut réellement la paix, il doit cesser de publier des fantasmes générés par IA d’un Gaza rempli de statues de lui-même et commencer à œuvrer pour l’établissement d’un État palestinien libre et indépendant, y compris Gaza », a déclaré le CAIR dans un communiqué.

L’organisation a aussi réaffirmé son opposition à toute forme d’occupation américaine de Gaza.

La vidéo de 33 secondes, partagée par Trump sur Truth Social, commence par une scène de Gaza dévastée, avec l’inscription « Gaza 2025 » en vert, suivie de « What’s next ?/ Quelle est la prochaine étape ? » en rouge, blanc et bleu.

Elle montre ensuite des gratte-ciel géants et des enfants regardant le ciel pendant que des billets de banque tombent.

Musk est vu dégustant du houmous sur une plage, tandis qu’un garçon tient un ballon doré à l’effigie de Trump et Netanyahu se détend près d’une piscine, en maillot de bain, avec Trump.

Il convient de rappeler que la guerre israélienne génocidaire contre Gaza a couté la vie à plus de 46000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.