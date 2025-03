L’“Unité de pillage” de l’armée israélienne a saisi suffisamment d’armes pour constituer “une petite armée”, ainsi que des “montagnes” d’argent liquide et d’or depuis le lancement et la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza, au Sud-Liban et en Syrie, a rapporté Ynet le 28 février.

“Nous n’aimons pas nous contenter de récupérer ce butin, de le garder et de le conserver sans en tirer profit”, admet le lieutenant-colonel Sharon-Kotler. “Je me demande toujours ce que valent vraiment ces richesses”.

Les soldats de l’unité de pillage ont volé des “montagnes d’argent” en territoire ennemi. Dans l’un des cas, l’unité de pillage aurait saisi 4 millions de shekels (environ 1 million de dollars) au domicile d’un commandant de brigade du Hamas.

20 million shekels were already looted from Gaza and taken by the State of Israel. I wonder how much more was looted and went straight into soldiers’ personal pockets. pic.twitter.com/w0PsnUnq0B

— B.M. (@ireallyhateyou) January 21, 2024

L’argent volé est comptabilisé dans des machines compteuses que l’armée a achetées pour l’unité de pillage, ainsi que des balances pour vérifier la valeur des lingots d’or et des bijoux saisis au Liban et à Gaza.

Israeli troops boast about looting jewellery from Palestinian homes they bombed — killing, and then stealing from the dead | via @OnlinePalEng pic.twitter.com/PoWPCx6A3C

— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) November 25, 2023



L’argent liquide et l’or sont transférés dans des véhicules sécurisés vers la principale trésorerie du ministère de la Défense à Tel Aviv. Là, un recomptage est effectué, et les fonds sont déposés à la Banque d’Israël pour confiscation.

Jusqu’à présent, plus de 100 millions de shekels (environ 28 millions de dollars) en espèces provenant de Gaza et du Liban auraient été confisqués de cette manière, y compris plusieurs devises telles que les shekels (NIS), les dollars, les euros et les devises des pays arabes.

L’unité spéciale aurait également saisi 180 000 armes, dont plusieurs missiles antiaériens, des drones, des missiles antichars de pointe de tous types, des milliers de charges explosives, des milliers de fusils standard, des fusils de sniper, des radios militaires, des boussoles, des jumelles, des appareils de vision nocturne, des uniformes, des chaussures, des dizaines de véhicules, et même des trésors de collection tels que des fusils français des années 1930 et des pistolets rares et précieux utilisés par les combattants de la Résistance du Hezbollah.

Le média israélien a déclaré que des commandos israéliens ont été envoyés dans le sud du Liban pour des dizaines d’opérations secrètes destinées à localiser et saisir des caches d’armes et de munitions que la force d’élite Radwan du Hezbollah aurait prévu d’utiliser pour envahir la Galilée.

Au cours de ces missions, les commandos se sont familiarisés avec le terrain et ont préparé l’opération terrestre à grande échelle menée par d’autres brigades de l’armée israélienne à partir de fin septembre 2024.

Un commando a affirmé que lui et d’autres ont ramené à pied en Israël des armes dérobées au Hezbollah pour éviter d’être repérés.

“Au début, nous avons transporté à dos d’homme les missiles, les armes et les caisses de munitions que nous trouvions là-bas jusqu’en Israël, la nuit, mais très vite, c’était trop. Ça nous a vraiment épuisés”, a-t-il déclaré.

Plus de 500 personnes, pour la plupart réservistes, servent dans l’unité de pillage sous le commandement du centre d’approvisionnement central de l’armée israélienne dans la division Technologie et Logistique (ATL), mais au total, 2 400 soldats participent aux opérations de pillage.

Le but du pillage des armes est multiple : d’abord, comprendre les armes de l’ennemi et recueillir des renseignements pour la poursuite des opérations, puis stocker les armes en vue d’une utilisation future, que ce soit pour les vendre, les livrer à un autre pays ou les recycler pour les besoins de l’armée.

Un autre objectif du pillage est “d’utiliser les armes de l’ennemi pour le tromper”, a écrit Ynet.

Après la chute du gouvernement de l’ancien président syrien Bachar al-Assad en décembre, les soldats israéliens sont entrés en territoire syrien et ont saisi des armes et du matériel de l’armée syrienne sans rencontrer de résistance.

Les soldats ont récupéré des milliers d’armes de l’armée syrienne, dont plusieurs chars T-55, des missiles antichars, des charges Schwaz lourdes, des fusils Kalachnikov et des quantités considérables de munitions.

“Dans l’ensemble, c’était assez surréaliste de récupérer le butin d’un ennemi sans le combattre, en nous contentant de nous introduire dans ses bases, et l’emporter”, a déclaré le lieutenant-colonel Idan.

Sources : The Cradle ; traduit par Spirit Of Free Speech