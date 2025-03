Le député Hassan Fadlallah, membre du bloc de la Fidélité à la Résistance (Hezbollah), a déclaré : « Jusqu’à présent, l’État n’a pas été en mesure, par le biais de ses institutions, de résoudre les problèmes liés à l’agression israélienne contre notre pays, à savoir l’occupation, les attaques en cours et les prisonniers. L’État dit qu’il les réglera, alors faites-nous la faveur de les régler et nous serons à ses côtés. Lorsqu’il accomplira quelque chose, nous dirons que l’État a pu accomplir quelque chose, mais après tout ce temps, il n’a rien accompli ».

Le député Fadlallah s’est interrogé : « N’est-il pas temps que cet État, avec tous ses piliers, se sente fatigué par les attaques israéliennes qui s’étendent des frontières du sud jusqu’aux frontières les plus éloignées de la Bekaa ? Ne ressentent-ils pas qu’il y a une violation de la souveraineté, de la dignité et du patriotisme ? »

Il a affirmé : « Nous donnons encore cette opportunité à l’État de s’acquitter de ses devoirs, et il est de la responsabilité de ceux qui occupent les postes clés en son sein de prouver au peuple libanais et au monde qu’ils sont un État, et la première preuve est d’expulser l’occupation, d’empêcher les attaques, de renvoyer les prisonniers, de reconstruire et de préserver la souveraineté. Le gouvernement doit honorer ses obligations d’étendre sa souveraineté au sud du fleuve Litani jusqu’au dernier grain de sable ».

Le député Fadlallah s’est exprimé lors de la célébrationdes funérailles du martyr sur la voie d’alQods, le moudjahid Hassan Hussein Rokon dans la ville d’Al-Chahabiya, en présence de personnalités, d’activistes, d’oulémas religieux et d’une foule d’habitants de la ville.

Le député Fadlallah a noté : « L’ennemi israélien est un ennemi du Liban et ce qu’il a fait est une agression contre notre pays et lutter contre lui est un combat national, et la guerre est une guerre pour le Liban, et non pour les autres. Ces gens n’ont pas été tués pour défendre un projet étranger ou pour défendre des pays étrangers, ils sont tombés en martyrs pour défendre le Liban, et le sang de Sayyed Hassan Nasrallah est ce qui a préservé la dignité, la fierté, la force et l’existence du Liban, et nous défendrons les sacrifices de notre peuple et ne permettrons à personne de toucher à la sainteté de ce sang pur ou d’attaquer le moral et la dignité de notre peuple, quelle que soit sa position ».

Le député Fadlallah a souligné que « l’ampleur du patriotisme et de l’appartenance au Liban est celle de cette appartenance à la cause sacrée appelée la cause du Sud », considérant que « les martyrs sont la mesure du patriotisme, et quiconque veut équilibrer la balance doit mettre à la première place ce sang et cette position historique de notre peuple et de notre nation ».

Il a ajouté : « Ces gens défendent Beyrouth, le Nord, la Montagne et chaque endroit du Liban, car quiconque laisse les frontières ouvertes et quiconque laisse les frontières violées permet à l’ennemi d’atteindre sa capitale, comme cela s’est produit en 1982 ».

Il a noté : « Le Sud accueille favorablement tout responsable qui vient inspecter ces villages et ces villes, et il est bénéfique pour eux d’entendre l’opinion et la position du peuple. Notre peuple a fait entendre sa voix au monde lors du cortège funèbre historique et est attaché à cette alliance avec son leader historique, Son Éminence, le martyr de la Oumma Sayyed Hassan Nasrallah, et est engagé dans cette résistance ».

Il a indiqué : » lorsque les responsables descendent sur le terrain, ils prendront conscience de la réalité, ils pourront peut-être reconsidérer leurs orientations, leurs décisions, leurs positions et la politique qu’ils doivent adopter. Le Sud est ouvert à tous, et chaque responsable de l’État doit considérer que l’une de ses premières responsabilités aujourd’hui est ce Sud, car il est soumis à une agression et à une occupation israélienne sur son territoire ».

Source: Médias