Le général de brigade Alireza Sabahi Fard, commandant des forces de défense aérienne de la République islamique d’Iran, a annoncé que le pays modifierait ses techniques et tactiques militaires en fonction des menaces.

« Les ennemis et les agresseurs ne sont pas en mesure d’atteindre l’espace aérien de l’Iran », a affirmé Sabahi Fard lors d’une rencontre, ce samedi 1er mars, avec les commandants supérieurs et les hauts responsables de la Force de défense aérienne.

Il a souligné que les changements de tactiques et de techniques des forces iraniennes visaient à semer la confusion parmi les ennemis et à renforcer la posture défensive du pays.

Le commandant des forces de défense aérienne de l’armée a aussi déclaré que la puissance militaire iranienne constituait « une épine dans le pied des ennemis », réaffirmant l’engagement de l’Iran à développer ses capacités militaires.

Ces remarques surviennent après les manœuvres militaires conjointes Zolfaqar 1403 de l’armée, qui ont eu lieu le mois dernier dans le sud du pays.

Lors de ces exercices, le système de défense aérienne 15 Khordad et le drone offensif Arash ont réussi à intercepter et à détruire des cibles hostiles factices, démontrant les avancées technologiques d’Iran dans le domaine des drones et soulignant sa capacité à mener des frappes de longue portée avec précision.

Les observateurs militaires estiment que ces manœuvres ont non seulement révélé des progrès significatifs dans la technologie militaire iranienne, mais elles renforcent également l’importance d’un réseau de défense aérien solide et intégré pour la sécurité nationale de l’Iran.

En somme, ces développements témoignent de la volonté de l’Iran de maintenir un état de préparation élevé face aux défis actuels, tout en affirmant sa détermination à protéger son espace aérien contre toute agression.

Source: Avec PressTV