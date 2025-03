Le leader du mouvement Ansarullah au Yémen, sayyed Abdel-Malek al-Houthi, a annoncé que « les médiateurs dans les négociations liées à la bande de Gaza se sont vu accorder un délai de 4 jours », soulignant que « si l’ennemi israélien continue d’empêcher l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande, nos opérations contre elle reprendront ».

Dans un discours dans lequel il a abordé les derniers développements régionaux et internationaux, sayyed Al-Houthi a évoqué la récente escalade israélienne en Palestine, déclarant : « Nous ne nous contentons pas de faire des déclarations, mais nous sommes en mesure de soutenir les Palestiniens dans plusieurs domaines ».

Il a souligné « qu’au cours de la mise en œuvre de l’accord à Gaza, il est clair que l’ennemi israélien tergiverse dans le respect de ses obligations, notamment celles liées au dossier humanitaire », notant que « l’ennemi refuse à remplir ses obligations liées aux avantages humanitaires ».

Sayyed Al-Houthi a affirmé : « Les frères du mouvement Hamas sont désireux de remplir pleinement leurs obligations dans le cadre de l’accord, et cela est clair de leur part ».

Il a ajouté : « Le dossier humanitaire contient des droits et des obligations dans le cadre de l’accord et des garanties. L’ennemi a tenté de les détourner et de ne pas les remplir à un niveau clairement spécifié ».

Concernant les attaques israéliennes en Cisjordanie et à alQods, sayyed Al-Houthi a évoqué « la présence d’attaques intenses de l’ennemi israélien et des colons là-bas », soulignant que « la position américaine, sous l’administration Trump, soutient le sionisme et encourage le déplacement des Palestiniens ».

Il a insisté sur la nécessité d’avoir « une position claire face à l’escalade israélienne et américaine contre les Palestiniens ».

Source: Médias