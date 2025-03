Le chef du mouvement yéménite Ansarullah, Sayyed Abdel-Malek Badreddine al-Houthi, a affirmé vendredi que « les États-Unis échoueront et n’influenceront pas les opérations militaires du Yémen en mer ni ses attaques de missiles contre l’entité israélienne ».

Dans son discours à l’occasion de la Journée internationale d’Al-Qods dans lequel il a abordé l’évolution de l’agression américaine contre son pays les développements régionaux et internationaux, sayyed Al-Houthi a expliqué que « l’escalade américaine contre Sanaa vise à ouvrir la voie à une nouvelle phase d’isolement du peuple palestinien ».

Il a déclaré : « Washington cherche à faire pression sur tous ceux qui ont soutenu la cause palestinienne » et cherche également à « exercer une pression maximale sur le peuple iranien et à le menacer militairement ».

« Le Jihad sur la voie de Dieu est une confrontation contre un ennemi arrogant qui œuvre pour assujettir et soumettre la oumma islamique a l’ennemi israélien », a-t-il affirmé.

« La position du peuple yéménite est ferme », a-t-il insisté, assurant que « les opérations de bombardement contre la Palestine occupée se poursuivront ».

Il a souligné qu’à la lumière des opérations yéménites en cours, « l’occupation israélienne se plaint de l’incapacité des États-Unis à les empêcher ».

En célébration de la journée mondiale d’al-Qods, une importante manifestation a été organisée dans la place al-Sab’ine à Sanaa.

Dans la soirée de ce vendredi, les médias yéménites ont rapporté que les avions américains ont lancé 26 raids sur la capitale Sanaa et les gouvernorats de Saada et d’al-Jawf. 8 raids ont visé la région Sawad dans le district Sanhan au sud de la capitale, ont précisé ces médias. Des martyrs et des blessés parmi les civils ont été déplorés.

Les avions américains ont lancé ce vendredi matin environ 41 frappes aériennes ciblant plusieurs zones du Yémen avec des bombes hautement explosives, y compris dans la capitale, Sanaa.

Source: Divers