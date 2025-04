Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé que « l’armée de l’air yéménite a mené une opération militaire qui a frappé une cible militaire israélienne dans la région occupée de Jaffa ».

Saree a affirmé dans un communiqué lundi que « l’opération a été menée à l’aide d’un drone Yaffa ».

Saree a également annoncé que « la Marine et l’Armée de l’air ont mené une opération militaire conjointe ciblant deux destroyers américains avec plusieurs missiles de croisière et drones ».

Saree a souligné : « Nos forces armées continuent de cibler les navires de guerre ennemis dans la mer Rouge qui mènent une agression contre notre pays ».

Il a ajouté que « les crimes commis contre le peuple yéménite et le ciblage d’objets civils dans un certain nombre de gouvernorats confirment l’échec de l’ennemi à atteindre ses objectifs », notant que « les crimes ne feront qu’accroître la fermeté et l’adhésion des Yéménites à leur position ferme de soutien au peuple palestinien ».

Saree a rappelé que « le soutien et l’assistance yéménites ne cesseront pas tant que l’agression contre Gaza ne cessera pas et que le siège ne sera pas levé ».

Source: Médias