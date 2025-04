La brève visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington, au cours de laquelle il a rencontré le président américain Donald Trump pour la deuxième fois depuis son retour à la Maison Blanche, ne s’est pas déroulée comme prévu.

Netanyahu espérait revenir en « Israël » avec des victoires sur des questions clés, notamment l’Iran, les tarifs douaniers et la présence de la Turquie en Syrie. Au contraire, il est revenu en traînant la queue de la déception et de l’échec sur toutes ces questions, après que Trump l’ait surpris en l’informant que Washington et Téhéran tiendraient des « négociations directes » sur le dossier nucléaire iranien samedi prochain, et que les droits de douane imposés par Trump sur les marchandises israéliennes continueraient. Et comme le président turc est son ami, Netanyahu devrait agir « rationnellement » avec lui.

Des signes d’inquiétude en « Israël » quant à l’issue de cette visite ont commencé à apparaître dans la manière dont elle a été annoncée. Alors qu’il est habituel que les visites de responsables israéliens aux États-Unis soient précédées de préparatifs, cette visite a été précipitée et effectuée sous la forme d’une convocation.

Selon une source politique israélienne, « la Maison Blanche a demandé la rencontre lundi », tandis que les Israéliens préféraient que la rencontre ait lieu après la fête de Pessah, avec Netanyahu venant « d’Israël » plutôt que de Hongrie, où il était en visite ces derniers jours. Ce qui a accru les craintes israéliennes d’éventuelles surprises lors de la réunion, c’est que les proches de Netanyahou n’étaient pas pleinement informés des sujets qui seraient abordés, au point qu’ils ont déclaré, selon Kan, que « ce n’est qu’avant la réunion qu’ils s’attendaient à en savoir plus sur ce qui serait discuté ».

Ajoutant aux craintes persistantes en « Israël », la Maison Blanche a brusquement annulé la conférence de presse conjointe entre Trump et Netanyahu, qui était prévue pour la réunion. L’entourage de Netanyahu n’a été informé qu’après l’annonce officielle américaine et a tenu à la place un bref point de presse.

Trump anéantit les espoirs de Netanyahu : pas de guerre avec l’Iran, seulement des négociations

Le correspondant du Yedioth Ahronoth et analyste des affaires diplomatiques, Itamar Eichner, a estimé que « les déclarations de Trump et Netanyahu à la fin de leur rencontre à la Maison Blanche ont révélé que la véritable raison de l’invitation hâtive de Netanyahu au Bureau ovale était le début des négociations américaines avec l’Iran, et non la question des tarifs douaniers. Trump voulait informer Netanyahu, face à face, qu’il se dirigeait vers des pourparlers directs et de haut niveau avec l’Iran, afin qu’Israël ne soit pas surpris et ne sabote pas ces contacts, ou ne les devance pas en attaquant l’Iran militairement ».

Lors d’un briefing avec Netanyahu, Trump a annoncé que Washington tiendrait des « pourparlers directs » avec l’Iran, évoquant une « réunion de très haut niveau » qui se tiendrait samedi prochain, et que « peut-être un accord sera trouvé, ce qui serait formidable ». Netanyahu a pour sa part souligné que « l’Iran ne possédera pas d’arme nucléaire, que ce soit par la diplomatie ou par tout autre moyen ».

Un haut responsable israélien a déclaré que « Netanyahu a estimé que « les chances de parvenir à un nouvel accord nucléaire entre les États-Unis et l’Iran sont très faibles ». Il a ajouté que « Netanyahu veut un modèle similaire au modèle libyen, c’est-à-dire le démantèlement complet du programme nucléaire iranien ». Il a expliqué « qu’Israël cherchait un accord avec les États-Unis concernant la possibilité de lancer une frappe militaire contre les installations nucléaires iraniennes si la voie diplomatique échouait ».

Ariel Kahana, analyste diplomatique et des affaires américaines pour le journal israélien Israel Hayom, a cité des sources politiques affirmant « qu’Israël n’a aucune connaissance préalable de l’accord entre le président américain Donald Trump et les Iraniens pour entamer des négociations entre les deux parties. « Le choc était visible sur tous les visages » à Washington, selon une source de la délégation israélienne.

Avi Ashkenazi, correspondant aux affaires militaires et commentateur du journal Maariv, a déclaré que « l’annonce de Trump à Netanyahu de son intention d’entamer des négociations avec l’Iran était une véritable bombe », en particulier compte tenu de la croyance répandue selon laquelle Washington était sur le point de lancer une attaque militaire contre l’Iran. Ashkenazi a affirmé que « Trump s’est montré plus modéré et plus flexible que le président Barack Obama dans ses relations avec l’Iran », notant « qu’annoncer un retour aux négociations directes avec l’Iran signifierait fermer la porte à la possibilité d’une attaque américaine, ou même d’une attaque israélienne contre l’Iran ».

Dans le même contexte, Moav Vardi, commentateur des affaires étrangères pour Kan, a noté « qu’il existe des inquiétudes en Israël selon lesquelles la signature soudaine d’un accord avec l’Iran par Washington pourrait être un mauvais accord qui ne correspond pas aux exigences israéliennes. D’autant plus que le problème réside dans le fait que Trump veut parvenir à un accord et ne veut pas aboutir à une confrontation militaire avec l’Iran, mais plutôt l’utiliser uniquement comme une menace ». Vardi a souligné « qu’il existe une crainte que Trump soit disposé à faire preuve de clémence envers les Iraniens, ce qui pourrait conduire à un accord nucléaire qui serait bien en deçà des exigences minimales d’Israël et présenté comme meilleur que l’accord précédent ».

Contrairement aux opinions négatives exprimées par la plupart des experts et commentateurs israéliens concernant la dimension iranienne de la visite de Netanyahu à Washington, un petit nombre de commentateurs ont vu des signes positifs pour la visite.

Ariel Kahana, analyste des affaires diplomatiques et américaines au journal Israel Hayom, a cité une source politique qui a déclaré que « la mise à jour donnée à Netanyahu concernant les discussions et l’intention de Washington d’impliquer Israël dans le contenu des négociations sont deux aspects très positifs, de sorte qu’il n’y aura pas d’accord nucléaire 2″ (similaire à l’accord conclu par Obama) ».

De son côté, Ron Ben-Yishai, analyste des affaires militaires pour Yedioth Ahronoth, estime que « la visite de Netanyahu à Washington est de bon augure, du point de vue israélien, à savoir que les négociations directes visent à démanteler le programme nucléaire iranien, et peut-être d’autres questions. De plus, en raison des négociations, l’Iran n’engagera aucune action militaire contre Israël ».

Trump rappele Netanyahu sa subvention annuelle de 4 milliards de dollars

Plusieurs commentateurs et experts en « Israël » ont estimé que « Netanyahu n’a pas non plus réussi à résoudre la question qui était présentée comme la raison officielle de la visite à Washington : les tarifs douaniers imposés par Trump aux pays du monde entier, y compris Israël, qui a reçu un tarif de 17 % ».

Dans ce contexte, Anna Brasky, analyste politique du journal Maariv, a déclaré que « Netanyahu a terminé sa visite à Washington par une capitulation complète dans la grande guerre tarifaire menée par Trump. Il ne s’agissait pas d’une négociation entre deux égaux, mais plutôt d’une pré-annonce d’une concession israélienne, puisque Netanyahu a annoncé qu’il travaillerait à éliminer le déficit commercial et à lever toutes les restrictions commerciales avec Washington ».

Il s’est avéré que les estimations et les briefings préalables distribués par les responsables israéliens aux journalistes, qui parlaient d’une » victoire rapide » et que Netanyahu réussirait à convaincre Trump d’annuler ou de réduire les tarifs douaniers, ont été réduits à néant sur le terrain. Il est également apparu que Trump avait préparé une surprise pour son invité israélien, lui disant : « Je ne suis pas sûr de réduire les tarifs douaniers imposés à Israël. Les États-Unis fournissent des milliards de dollars à Israël ». Il a félicité Netanyahu pour la subvention de 4 milliards de dollars qu’Israël reçoit chaque année des États-Unis.

Le correspondant diplomatique d’i24NEWS, Amichai Stein, a critiqué les propos de Netanyahu sur l’élimination des « écarts d’import-export avec les États-Unis », affirmant « qu’en réalité, cela signifie « qu’ Israël arrêtera ses exportations d’une valeur de 8 milliards de dollars vers les États-Unis, ou que Washington exportera des marchandises d’une valeur de 8 milliards de dollars vers Israël ».

Trump à Netanyahu : Erdogan est mon ami

Lors d’un bref point de presse entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, une différence significative est apparue dans leurs points de vue concernant l’expansion turque en Syrie. Netanyahu a déclaré : « Nous ne voulons pas que la Turquie, ni aucun autre pays, utilise le territoire syrien comme base pour lancer des attaques contre Israël. Nous avons discuté de différentes manières d’éviter ce scénario ». Trump a souligné qu’il entretenait une « amitié spéciale et chaleureuse avec le président turc Recep Tayyip Erdogan », ajoutant : « Je l’aime et il m’aime ». Il s’est également adressé à Netanyahu en déclarant : « Si j’ai un problème avec la Turquie, je peux le résoudre, à condition que vous agissiez rationnellement. Vous devez agir rationnellement ».

Netanyahu à Washington : embarrassé et humilié

Anna Brasky, analyste politique pour Maariv, a décrit la visite comme un « embarras »pour Netanyahu en direct à la télévision, car elle était dominée par une atmosphère de surprise qui frisait « l’insulte », Trump annonçant son intention d’entamer des négociations avec l’Iran.

Barak Ravid, correspondant et analyste des affaires diplomatiques pour le site d’information Walla, a noté que Netanyahu s’est retrouvé « dans une position embarrassante et humiliante, comme un simple figurant, un accessoire et un vase pour le président américain, sans réelle capacité à l’influencer sur des questions embarrassantes telles que l’accord nucléaire iranien, les droits de douane et les bases turques en Syrie ».

Ravid a noté que « cette rencontre était la plus infructueuse de Netanyahu avec Trump, car Netanyahu s’est retrouvé dans le Bureau ovale dans une situation qu’il n’avait pas anticipée. Le président américain lui a lancé plusieurs balles tournant autour de questions politiques, sécuritaires et économiques cruciales pour Israël, mais il les a manquées une à une… et a quitté le Bureau ovale les mains vides, comme s’il avait avalé sa langue ».

Ravid a également noté que « le visage de Netanyahu pouvait être vu froncé dès que Trump a annoncé les négociations avec l’Iran », notant que « la réunion semblait être un échec absolu pour Netanyahu. Si de nouveaux détails n’apparaissent pas dans les prochains jours pour éclairer l’événement sous un angle différent, le résultat sera que Netanyahu – et Israël – n’auront rien obtenu de cette visite ».

Source: Médias