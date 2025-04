Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi que « les États-Unis augmentent les droits de douane imposés à la Chine à 125 % ».

Dans un message publié sur Truth Social, Trump a expliqué sa décision en déclarant « qu’elle est basée sur le manque de respect dont la Chine a fait preuve envers les marchés mondiaux ».

Il a ajouté : » Nous espérons que la Chine se rendra bientôt compte que l’époque où elle exploitait les États-Unis et d’autres pays est révolue et n’est plus viable ni acceptable ».

Trump a ajouté que « plus de 75 pays ont contacté des représentants américains, notamment les départements du Commerce, du Trésor et le Bureau du représentant américain au Commerce, pour négocier une solution aux problèmes liés au commerce, aux barrières commerciales, aux tarifs douaniers, à la manipulation des devises et aux tarifs non monétaires ».

Il a noté « qu’il a accepté avec eux une suspension temporaire de 90 jours, avec des frais réciproques considérablement réduits pendant cette période, à 10 %, avec effet immédiat, car ils n’ont pas exercé de représailles ».

De son côté, le secrétaire américain au Trésor, Scott Besant, a souligné que « la stratégie mise en œuvre par le président Trump il y a une semaine a permis à plus de 75 pays de négocier. Il lui a fallu beaucoup de courage pour poursuivre sur cette voie et nous amener jusqu’ici ».

Il a ajouté : « Tous les pays du monde veulent négocier avec nous, et nous sommes prêts à les écouter. Nous réduirons les droits de douane sur eux à 10 %, et les droits de douane sur la Chine seront augmentés à 125 % en raison de leur insistance sur l’escalade ». Il a indiqué que « nous traiterons chaque pays individuellement dans le cadre des négociations sur une période de 90 jours ».

La Chine a annoncé mercredi « qu’elle augmenterait les droits de douane supplémentaires sur les produits américains importés de 34% à 84%, en réponse aux droits de douane américains ».

