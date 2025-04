Des ex-officiers de la marine de l’armée d’occupation israélienne, des militaires de l’Unité 8200, des médecins militaires et des professeurs universitaires ont rejoint le millier de réservistes qui ont réclamé la fin de la guerre israélienne contre la bande de Gaza et la restitution des captifs israéliens.

Dans une pétition, les 150 ex-militaires ont affirmé que « la reprise des combats retarde la libération des otages, met les soldats en danger et porte préjudice à des civils innocents », rapporte le quotidien israélien Haaretz.

Quelque 59 israéliens sont toujours en captivité dans la bande de Gaza, après que le gouvernement israélien a refusé de passer à la seconde phase de l’accord de cessez-le-feu et d’échange des détenus conclu le mois de janvier dernier, reprenant son offensive génocidaire contre la bande de Gaza.

« Au lieu de prendre des mesures ciblées pour faire avancer un accord sur le retour des prisonniers, nous assistons à un comportement du gouvernement qui sape les fondements de l’État, porte atteinte à la confiance du public et suscite de sérieux soupçons selon lesquels les décisions en matière de sécurité sont prises sur la base de considérations illégitimes», condamnent les ex-militaires, Ils ont accusé le gouvernement israélien d’encourager des « politiques discriminatoires : des budgets sectoriels et des exemptions générales du service militaire », notant que « ceux qui servent se sentent trahis » et affirmant que « le fardeau inégal de la responsabilité sape les fondements sociaux de la sécurité nationale et continue de déchirer la cohésion sociale en Israël », selon Haaretz.

Même position de refus de la poursuite de la guerre a été exprimée par des militaires de l’Unité 8200 des renseignements militaires israéliens, selon lesquels elle « sert davantage les intérêts politiques que les intérêts sécuritaires », rapporte la télévision israélienne Channel 13.

La Radio militaire israélienne a en outre rapporté qu’une centaine de médecins militaires de réserve ont lancé un appel similaire. « En tant que médecins militaires servant dans la formation de réserve, et par responsabilité mutuelle dans la société israélienne, nous avertissons que la poursuite des combats et l’abandon des otages contredisent les valeurs et l’engagement du Corps médical à n’abandonner aucun de ses membres. »

2000 membres du corps des enseignants dans les établissements de l’enseignement supérieur ont rejoint ce mouvement de fronde contre la poursuite de la guerre. Assurant que « seul un accord peut permettre de ramener les captifs, alors que la pression militaire conduit souvent à leur mort », et soulignant que la guerre « sert désormais principalement des intérêts politiques et personnels, et non des intérêts sécuritaires », selon Channel 12.

Ce mouvement de contestation à la poursuite de la guerre a été déclenché par environ 970 membres du personnel aérien de l’armée israélienne, dont certains sont en service de réserve actif. Ils avaient signé une lettre dans laquelle ils estimaient que la poursuite des combats « ne sert que des intérêts personnels et politiques étroits » et épuise l’establishment militaire. Ils ont été ultérieurement renvoyés par le chef d’état-major Eyal Zamir.

Par ailleurs, les médias israéliens ont rapporté que 20 députés de la Knesset ont reçu des lettres de menaces dont certaines contenaient des produits chimiques.

Netanyahu : une propagande mensongère

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé vendredi que ces pétitions protestant contre la guerre en cours dans la bande de Gaza et le gel de l’accord d’échange de prisonniers, signées par des officiers et soldats de réserve et retraités israéliens, « sont initiées par des organisations qui reçoivent des financements étrangers et dont le but est de faire tomber son gouvernement ».

Dans un communiqué, Netanyahu a dit qu’il s’agit « encore une fois des mêmes pétitions : une fois au nom des pilotes, une fois au nom du personnel de la Marine, et une fois au nom d’autres personnes », affirmant que le public ne croit pas que leur propagande mensongère dans les médias.

Il a estimé que « ces pétitions n’ont pas été écrites au nom de nos soldats héroïques. Elles ont été rédigées par un petit groupe de personnes mal intentionnées, exploitées par des organisations financées par l’étranger dans un seul but : renverser le gouvernement de droite. Cela n’a pas mobilisé les masses et n’a pas abouti », a-t-il estimé.

Netanyahu a ajouté : « Il s’agit d’un petit groupe de retraités qui font sensation, ils sont chaotiques et déconnectés de la réalité, et la grande majorité d’entre eux n’ont pas servi dans l’armée depuis des années. » Il a poursuivi : « Ces mauvaises herbes tentent d’affaiblir l’État d’Israël et l’armée israélienne, et encouragent nos ennemis à nous prendre pour cible. Ils ont déjà envoyé un message de faiblesse à nos ennemis, et nous ne leur permettrons pas de recommencer. »

