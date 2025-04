Plusieurs groupes de colons israéliens ont mené des irruptions dans l’esplanade de la mosquée d’al-Aqsa sous une forte protection de la police d’occupation israélienne.

Le département du Waqf islamique (Leg islamique) à al-Qods occupée a rapporté que « des centaines de colons ont pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa en groupes dispersés, où ils ont reçu des explications sur le prétendu temple ». Un certain nombre d’entre eux ont également effectué des rituels talmudiques, notamment du côté est, près du Dôme du Rocher, dans le but d’y introduire des « offrandes de Pessah ».

Ces raids ont été réalisés sur l’initiative des proupes qui préconisent la construction du Temple à la place de la mosquée d’al-Aqsa , troisième lieu saint de l’islam.

En outre, les autorités de l’occupation israélienne ont empêché à des milliers de chrétiens palestiniens de Cisjordanie de se rendre à Jérusalem occupée, dimanche pour participer aux célébrations du Dimanche des Rameaux.

Selon le père Ibrahim Faltas, vice-président général de la Custodie de Terre Sainte, l’occupation n’a accordé que 6.000 permis, sur environ 50.000 chrétiens résidant en Cisjordanie.

Les églises chrétiennes orientales et occidentales ont commémoré l’événement à l’église du Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem, en l’absence de milliers de chrétiens de Cisjordanie en raison de strictes restrictions israéliennes.

Dans un article publié par le quotidien américain The New York Times, des chrétiens palestiniens ont confié qu’il se sentaient trahis par les chrétiens américains pro israéliens, qui dénigrent leurs revendications.

Avec l’agression israélienne en cours sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre, les églises ont annulé toutes les célébrations, limitant leurs activités aux rites religieux et aux prières, priant pour la paix et la justice en Terre Sainte.

Des restrictions strictes avaient été auparavant imposées par les forces d’occupation sur les déplacements aux entrées de la vieille ville sainte et de la mosquée d’al-Aqsa. Des dizaines de barrières en fer ont été érigées et les Palestiniens ont été arrêtés pour vérifier leurs papiers d’identité et leurs biens afin de limiter leur accès à la mosquée.

Les autorités d’occupation ont également fermé tous les passages et routes menant à la vieille ville sainte, ainsi que les portes de la mosquée Al-Aqsa, au milieu d’un déploiement massif de policiers et de forces spéciales, transformant la ville sainte en une caserne militaire fermée.

