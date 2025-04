Les chrétiens palestiniens se sentent trahis par les chrétiens américains qui soutiennent inconditionnellement la politique israélienne d’annexion de la Cisjordanie, a révélé un reportage réalisé par le quotidien américain The New York Times.

« Nous sentons-nous trahis ? Oui, dans une certaine mesure. Malheureusement, ce n’est pas nouveau pour nous », a confié depuis Bethléem, Mitri Raheb, prêtre luthérien palestinien et président de l’université Dar al-Kalima.

Le journal américain a souligné que « moins de 2 % des Palestiniens de Cisjordanie sont aujourd’hui chrétiens, mais ils constituent une minorité influente qui souffre des mêmes accaparements de terres et des mêmes difficultés que la majorité musulmane ».

À Wadi al-Makhrour, près de Bethléem, Alice Qaisia, 30 ans, issue d’une importante famille chrétienne, a révélé pour le quotidien qu’elle a été agressée physiquement par des colons israéliens, que le restaurant de sa famille avait été démoli quatre fois et que le gouvernement israélien l’avait finalement forcée à quitter sa terre l’année dernière. Interrogée sur son opinion sur les dirigeants chrétiens américains, Qaisia a déclaré : « Laissez-les venir vivre ici, afin qu’ils puissent traiter avec les colons. »

Pour le journal, l’écrivain et journaliste chrétien palestinien Daoud Kattab a noté que « lorsque la Bible est utilisée pour justifier le vol de terres et les crimes de guerre contre les civils, elle place les croyants dans une position peu enviable ».

Le reportage du journal américain estime que la communauté américaine qui incite le plus le président américain à saper les espoirs des Palestiniens pour un Etat palestinien n’est pas la communauté juive mais les chrétiens évangélistes.

Lors d’un congrès organisé par l’organisation Chrétiens unis pour Israël, qui revendique quelque 10 millions d’adhérents, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait déclaré que « nous n’avons de meilleurs amis que les chrétiens qui soutiennent Israël », rappelle NYT.

Selon le New York Times, il existe des modèles chrétiens locaux qui adhèrent aux valeurs d’amour et de justice prônées par la Bible, dont le groupe « Tente des Nations » en Cisjordanie, un mouvement chrétien pacifique dont le slogan est : « Nous refusons d’être des ennemis ».

Cependant, leur appel n’a pas reçu de réponse similaire. Une famille chrétienne a documenté une série de violations, notamment des attaques répétées de colons, la destruction d’oliviers dans leur ferme, des tentatives de les déraciner de leurs terres, qu’ils possèdent depuis plus d’un siècle, et la privation d’eau courante et d’électricité.

Le journal a noté que « malgré les grands efforts des dirigeants chrétiens américains pour défendre la liberté religieuse dans des pays comme la Chine et l’Azerbaïdjan, cette voix est absente lorsqu’il s’agit des chrétiens en Terre Sainte ».

« Alors que les chrétiens américains peuvent visiter librement l’église du Saint-Sépulcre, de nombreux chrétiens de Cisjordanie se voient refuser l’accès pour y prier », rapporte le journal américain.

