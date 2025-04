Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré mercredi que « les tentatives de l’entité israélienne de détourner le cours de la diplomatie sont devenues tout à fait claires », ajoutant que « l’utilisation par cette entité de diverses méthodes pour entraver le processus diplomatique n’est plus cachée à personne ».

Araqchi a affirmé, via la plateforme X, que « nos agences de renseignement et de sécurité sont en état d’alerte maximale pour faire face à toute opération de sabotage ou d’assassinat qui pourrait être menée dans le but de nous pousser à une réponse légitime ».

Il a également prédit que « ceux qui ont l’habitude de tromper l’opinion publique auront à nouveau recours à des affirmations imaginaires », notant qu’ils « pourraient même les accompagner d’images satellites terrifiantes ».

Le ministre iranien a souligné que « chaque milligramme d’uranium enrichi en Iran est sous la surveillance complète et continue de l’Agence internationale de l’énergie atomique ».

Araqchi : 2025 sera une année d’or pour les relations irano-chinoises

A l’issue de sa longue rencontre avec son homologue chinois à Pékin, qu’il a qualifiée « d’ extrêmement importante », le ministre iranien des Affaires étrangères a révélé que « nous avons discuté de presque toutes les questions liées aux relations bilatérales, ainsi que des questions internationales », soulignant « qu’une très bonne entente a été atteinte concernant le dossier nucléaire iranien et les négociations en cours ».

Il a ajouté : « J’ai discuté avec le ministre chinois des Affaires étrangères de la politique américaine, de son comportement arrogant et de sa domination sur la scène internationale », poursuivant « la conversation a été très fructueuse à cet égard ».

Il a également annoncé que « le président iranien Masoud Pezeshkian se rendra bientôt en Chine », soulignant que « 2025 sera une année d’or dans les relations entre l’Iran et la Chine ».

Araqchi a déclaré : « Il est tout à fait naturel que la Chine soit un pays ami pour nous. Elle a joué un rôle important et positif lors des négociations précédentes et a été efficace dans la résolution de nombreux problèmes » notant « nous sommes certains que cela continuera à l’avenir également ».

De son côté, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a salué la bonne foi et l’approche responsable de l’Iran sur la question nucléaire, affirmant le soutien de la Chine aux pourparlers en cours à cet égard.

Source: Médias