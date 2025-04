Selon une étude publiée le mois dernier par le South China Morning Post, « la Chine a réussi à faire exploser une bombe explosive à base d’hydrogène lors d’un essai contrôlé sur le terrain, déclenchant des réactions chimiques en chaîne dévastatrices sans utiliser de matières nucléaires ».

La bombe de 2 kg a généré une boule de feu à plus de 1 000 degrés Celsius (1 832 degrés Fahrenheit) pendant plus de deux secondes, soit 15 fois plus longtemps que des explosions de TNT équivalentes, sans utiliser de matières nucléaires.

Développé par l’Institut de recherche 705 de la China State Shipbuilding Corporation (CSSC), acteur majeur des systèmes d’armes sous-marines, cette bombe utilise un matériau de stockage d’hydrogène solide à base de magnésium.

Ce matériau, une poudre argentée appelée hydrure de magnésium, stocke beaucoup plus d’hydrogène qu’un réservoir pressurisé. Il a été initialement développé pour acheminer le gaz vers des zones hors réseau, où il pourrait alimenter des piles à combustible pour produire de l’électricité et de la chaleur propres.

« Activé par des explosifs conventionnels, l’hydrure de magnésium a subi une décomposition thermique rapide, libérant de l’hydrogène gazeux qui a déclenché un brasier infernal », ont indiqué les chercheurs dans un article évalué par des pairs et publié dans la revue chinoise Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.

« Les explosions d’hydrogène gazeux s’enflamment avec une énergie minimale, ont une large portée et déclenchent des flammes qui se propagent rapidement vers l’extérieur tout en se propageant largement », a expliqué l’équipe, dirigée par Wang Xuefeng, chercheur au CSSC.

Source: Tass Russia News