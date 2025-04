Alors que les Canadiens se sont rendus aux urnes, le lundi 28 avril, le président américain Donald Trump, considéré comme le principal enjeu de l’élection, a appelé des millions d’électeurs à voter pour lui.

La publication de Trump sur les médias sociaux a été rapidement condamnée par le premier ministre libéral Mark Carney et le leader conservateur Pierre Poilievre, grands rivaux dans le scrutin de lundi, qui ont expressément demandé à Trump, sur X, de ne pas s’immiscer dans les élections canadiennes.

« Président Trump, ne vous mêlez pas de nos élections », a écrit le challenger Poilievre, ajoutant : « Les seules personnes qui décideront de l’avenir du Canada sont les Canadiens dans les urnes ».

Quant au Premier ministre Carney, il a écrit : « Nous sommes au Canada – c’est nous qui décidons de ce qui se passe ici ».

Le message de Donald Trump affirmait que les Canadiens bénéficieraient d’une manne financière s’ils rejoignaient les États-Unis en tant que 51e État fédéré.

« Élisez l’homme qui a la force et la sagesse de réduire vos impôts de moitié, d’augmenter votre puissance militaire, gratuitement, au plus haut niveau mondial, de quadrupler la taille de vos entreprises dans les secteurs de l’automobile, de l’acier, de l’aluminium, du bois, de l’énergie et de toutes les autres entreprises, SANS TARIFS NI TAXES, si le Canada devient le 51e État des États-Unis d’Amérique », a écrit Trump.

Trump n’a cessé de répéter depuis des mois, sur un ton moqueur, que l’annexion du Canada créerait une « belle masse terrestre », éliminant « une ligne artificiellement tracée il y a de nombreuses années ».

Emmené par Mark Carney, successeur de Justin Trudeau à sa tête, le parti libéral est donné vainqueur des élections législatives canadiennes ce lundi 28 avril 2025, selon les projections de médias locaux. Toutefois, selon des résultats encore préliminaires, les libéraux pourraient rester minoritaires au Parlement et seraient donc contraints de gouverner avec l’appui d’un autre parti.

Le vote de lundi au Canada permettra d’élire le dirigeant et le parti qui devront traiter avec Trump pour conclure un nouvel accord commercial potentiel entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.