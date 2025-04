Le porte-parole du mouvement de résistance yéménite Ansarullah a dénoncé, le lundi 28 avril, avec véhémence les frappes aériennes meurtrières américaines sur un centre de détention de migrants dans la province de Saada, dans le nord-ouest du pays.

Considérant ces frappes comme « un crime odieux », Mohammad Abdel Salam a souligné que Washington ne peut pas masquer son fiasco au Yémen par de telles attaques vicieuses.

« L’administration américaine a perpétré un crime odieux contre les migrants africains, en bombardant le bâtiment dans lequel ils se trouvent dans la province de Saada », a déclaré Abdel Salam.

« Les atrocités commises par les États-Unis ne peuvent masquer leur échec militaire dans l’agression en cours contre le Yémen. La poursuite des attaques aériennes dans de nombreuses régions du Yémen n’apportera rien à Washington », a-t-il affirmé.

En outre, le porte-parole de la Résistance yéménite a indiqué que le silence international face aux crimes américains permet à Washington de poursuivre sa campagne sanglante en ciblant des complexes civils et en prétendant par la suite qu’il s’agit d’installations militaires.

« Le recours des États-Unis à de telles allégations ne crée pas une nouvelle réalité. Le fait est incontestable ; ce sont [les hommes d’État américains] des criminels et des terroristes », a déclaré M. Abdel Salam.

Au moins 68 personnes ont été tuées et 47 autres blessées lors de frappes aériennes américaines lancées le lundi sur un centre de détention pour migrants africains dans la ville de Saada, au nord du Yémen.

Selon le ministère yéménite de l’Intérieur, 115 migrants de nationalités africaines se trouvaient dans ce centre supervisé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Le ministre yéménite de l’Intérieur a qualifié les attaques américaines de « crime de guerre à part entière ».

La chaîne de télévision yéménite Al-Masirah a indiqué que les 68 corps ont été retrouvés dans les décombres après que les équipes de la Défense civile ont maîtrisé l’incendie provoqué par les frappes aériennes américaines. Les blessés ont été transportés à l’hôpital.

En réaction aux atrocités commises par ‘Israël’ à Gaza et à l’agression des États-Unis et du Royaume-Uni contre le Yémen, les forces armées yéménites ont lancé une série de frappes visant les intérêts israéliens, américains et britanniques en mer Rouge et sur les côtes environnantes.

À la suite l’escalade de la guerre génocidaire contre Gaza, les forces armées yéménites ont déployé une stratégie de blocus des axes maritimes stratégiques afin d’empêcher les livraisons de matériel militaire à ‘Israël’ et à pousser la communauté internationale de prendre des mesures concrètes pour remédier à la crise humanitaire actuelle à Gaza.

Les forces armées yéménites ont déclaré qu’elles poursuivront leurs opérations jusqu’à ce qu’Israël mette fin à ses offensives terrestres et aériennes à Gaza, qui ont couté la vie à plus de 51.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.

