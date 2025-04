Le mouvement de résistance yéménite Ansarullah a lancé un avertissement sévère aux États-Unis et à leurs alliés occidentaux.

Il a affirmé que plus de huit millions de combattants yéménites étaient prêts au combat et que leurs représailles pourraient s’intensifier si l’agression contre ce pays persistait.

« Nous conseillons aux États-Unis et à l’Occident de mettre fin à leur agression et de lever le siège de Gaza, faute de quoi notre guerre contre eux s’intensifiera et s’étendra », a déclaré Mohammad al-Bukhaiti, haut responsable du Bureau politique du mouvement de résistance yéménite, dans un message publié mardi sur son compte officiel X.

Ces commentaires interviennent alors que les frappes aériennes américaines et britanniques contre le Yémen ne connaissent pas de répit.

Les attaques américaines se sont nettement intensifiées le mois dernier, dans le cadre de l’opération « Rough Rider », autorisée par le président Donald Trump.

Cette campagne vise à mettre un terme aux frappes d’Ansarullah contre les navires israéliens et ceux liés à ‘Israël’ dans les voies de navigation de la mer Rouge, ainsi qu’aux opérations du mouvement qui frappent des cibles au cœur des territoires palestiniens occupés.

Les forces armées yéménites mènent ces frappes depuis octobre 2023, date à laquelle le régime israélien a lancé une guerre génocidaire contre la bande de Gaza et renforcé son siège déjà étouffant contre cette enclave côtière.

À ce jour, la guerre israélienne a coûté la vie à près de 52 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants.

Malgré les bombardements des alliés occidentaux, les forces yéménites ont poursuivi leurs opérations pro-palestiniennes, tout en menant avec succès de nombreuses frappes de représailles contre des installations militaires américaines.

Récemment, un avion de combat F/A-18E Super Hornet de l’US Navy s’est écrasé en mer Rouge après que le porte-avions américain USS Harry S. Truman a effectué un virage serré pour échapper à une frappe des forces armées yéménites.

« Le F/A-18E Super Hornet était activement remorqué dans le hangar lorsque l’équipage a perdu le contrôle de l’appareil », précise le communiqué de la marine américaine ajoutant qu’un marin avait été légèrement blessé lors de l’incident.

Source: Avec PressTV