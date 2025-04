Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a achevé, le mardi 29 avril, sa première visite officielle aux États-Unis, sous les chants des manifestants pro-palestiniens qui scandaient «Libérez la Palestine » à l’intérieur du bâtiment du Capitole.

Lors de sa visite au Congrès américain, le ministre israélien du gouvernement Netanyahu a été pris à partie par une personne de confession juive au Capitole. Celle-ci l’a invectivé au sujet du génocide commis par ‘Israël’ dans la Bande de Gaza, le traitant de notamment de criminel de guerre.

« Vous devriez être à La Haye, vous êtes un raciste. Vous êtes un criminel de guerre et vous portez atteinte à ma religion », peut-on entendre la dame crier dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux.

Et d’ajouter à l’endroit de Ben-Gvir : « Sortez de notre Chambre des représentants, nous ne voulons pas de vous ici ! Vous détruisez ma religion, vous créez de l’antisémitisme, honte à vous ! ».

Ben-Gvir était arrivé la semaine dernière aux États-Unis pour sa première visite depuis qu’il a rejoint le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu à la fin de 2022, et depuis que le président Donald Trump a pris ses fonctions en janvier.

Au cours des différentes étapes de sa visite, le ministre extrémiste israélien a été pris à partie par des sympathisants de la cause palestinienne qui ont notamment scandé « Free Palestine » (Libérez la Palestine), comme le montrent des vidéos circulant sur les plateformes de médias sociaux.

🗣️« Vous êtes un criminel de guerre qui vomit de la haine » Le ministre israélien du gouvernement Netanyahu, Itamar Ben-Gvir a été pris à partie par une personne de confession juive au Capitole des États-Unis. Celle-ci l’a invectivée au sujet du génocide commis par Israël dans… pic.twitter.com/QgnWnfbBEw — Anadolu Français (@aa_french) April 29, 2025

Le ministre israélien a également essuyé des critiques de la part de partisans des familles d’otages israéliens à son arrivée à l’aéroport de Floride, selon des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux.

Dans une publication sur le réseau social X, le leader du parti israélien d’extrême droite « Force juive » a pour sa part déclaré qu’il avait conclu sa « visite diplomatique aux États-Unis au Capitole, en tenant des réunions importantes avec des membres éminents du Congrès qui ont exprimé leur soutien inconditionnel à Israël ».

Si Ben-Gvir a mentionné dans ses publications avoir rencontré des membres du Congrès américain, il n’a cependant pas été fait mention de rencontres avec des représentants de l’administration américaine.

Mercredi, il a également affirmé que les républicains américains soutenaient son appel à bombarder les réserves de nourriture et d’aide dans la Bande de Gaza ravagée par la guerre.

Le lendemain, jeudi, le Département d’État américain a rejeté les propos de Ben-Gvir, affirmant qu’ils étaient « en totale contradiction » avec la politique des États-Unis.

L’ancienne administration américaine de Joe Biden avait boycotté Ben-Gvir en raison de sa rhétorique hostile à la paix, de son incitation à la violence contre les Palestiniens et de son soutien à la construction de colonies dans les territoires occupés.

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, également partisan d’une ligne dure à l’égard des Palestiniens, avait fait l’objet d’un boycott similaire sous l’administration de Joe Biden, mais il s’est rendu à Washington en février après l’entrée en fonction de l’actuel président des États-Unis, Donald Trump.

Ben-Gvir et Smotrich font partie des personnalités les plus extrémistes du gouvernement de Netanyahu, tous deux connus pour leur rhétorique anti-palestinienne et leurs appels publics à expulser les Palestiniens de leurs terres.

Les deux ministres ont ouvertement encouragé la violence des colons contre les Palestiniens et leurs propriétés en Cisjordanie occupée, où les attaques se sont multipliées depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre la Bande de Gaza en octobre 2023.

Plus de 52 300 Palestiniens sont tombés en martyre suite à la guerre génocidaire menée par ‘Israël’ contre la Bande de Gaza, depuis le 7 octobre 2023, la plupart d’entre eux étant des femmes et des enfants.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre de Netanyahu et de son ancien ministre de la guerre, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité perpétrés dans la Bande de Gaza.

‘Israël’ est également poursuivi pour « crime de génocide » devant la Cour internationale de justice (CIJ) en raison de la guerre qu’il mène contre l’enclave palestinienne.

Source: Avec Anadolu