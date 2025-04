La chaîne israélienne Kan a rapporté que « plus de neuf colonies ont été évacuées depuis les premières heures du matin jusqu’à la dernière heure en raison des incendies dans les montagnes d’alQods ».

NeveIlan et Shoresh les ont rejoints, avec plus de 10 000 personnes évacuées de leurs maisons pendant la journée, et environ 150 équipes de pompiers travaillent pour éteindre les incendies.

Le feu a également encerclé les forces d’occupation à l’intérieur des bases militaires, des gares et des routes principales.

Après avoir évalué la situation, la police israélienne a également recommandé « de poursuivre les préparatifs opérationnels en vue d’une éventuelle évacuation des habitants d’alQods et des environs ».

Dans ce contexte, l’autorité israélienne des incendies a indiqué que « dans le meilleur des cas, nous pourrons peut-être contrôler les incendies demain matin », faisant référence aux pays qui enverront des avions d’aide jeudi matin, suite à un appel du ministre israélien des Affaires étrangères.

La chaîne israélienne Channel 7 a rapporté que « suite à une évaluation conjointe de la situation entre le ministre de la Sécurité nationale et le commissaire général de la police, il a été décidé de déployer massivement les forces de police dans tout le pays, dans le but de prévenir les incendies criminels ».

Pertes israéliennes dues aux incendies

De son côté, le service ambulancier israélien a annoncé avoir transporté « 13 blessés vers des hôpitaux à la suite des incendies qui font rage dans plusieurs zones ».

Les médias israéliens ont cité l’armée de l’air qui a déclaré : « Nous avons demandé aux pompiers d’éteindre les incendies aux premières heures du matin, mais les pompiers ont refusé ».

Selon une estimation préliminaire du Yedioth Ahronoth, « le coût de la reconstruction après les grands incendies pourrait atteindre des centaines de millions de shekels ».

En revanche, un haut responsable du ministère des Finances, se basant sur l’expérience passée, a estimé que « le coût de la reconstruction après des incendies majeurs pourrait atteindre plus d’un milliard de shekels, selon l’ampleur de leur propagation ».

Yedioth Ahronoth a noté que « la partie qui finance les dommages, qu’il s’agisse de l’État ou des compagnies d’assurance, dépend des résultats de l’enquête sur l’incendie », ajoutant : « Dans tous les cas, l’État devra financer les dégâts massifs causés aux infrastructures, aux routes et aux forêts, et aider ceux qui ne sont pas assurés ».

Échange d’accusations d’échec

Des sources de sécurité, s’adressant à la chaîne Channel 12, ont villipendé la police et les pompiers, soulignant qu’ils « ont échoué et qu’il y a un manque total de coordination ».

Des sources de sécurité ont ajouté qu’ils « ont ignoré les avertissements émis par l’armée concernant la possibilité d’incendies au cours de la journée ».

Parallèlement, de vives critiques ont également été adressées au ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui, selon les médias israéliens, « a entravé l’achat d’hélicoptères de lutte contre les incendies qui auraient pu aider à éteindre l’énorme incendie ».

Source: Médias