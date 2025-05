Le mouvement de résistance palestinien Hamas a vivement condamné les récentes déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au sujet d’une incursion militaire prévue à Rafah, dans la bande de Gaza, les qualifiant de manifestation de « la folie de la défaite » et de « l’illusion d’une fausse victoire ».

Dans un communiqué publié, ce jeudi 1er mai, le Hamas affirme que les propos de Netanyahu sur une prétendue « victoire décisive » et le « démantèlement de Rafah » n’étaient que des tentatives désespérées pour camoufler les échecs de l’entité sioniste à Gaza et fourvoyer les colons extrémistes.

« Ces déclarations ne sont rien d’autre que des tentatives désespérées pour dissimuler l’échec de son armée à Gaza et pour convaincre son public d’une illusion qui n’existe pas », lit-on dans le communiqué.

Le Hamas souligne que la résistance du peuple palestinien a empêché l’armée israélienne d’atteindre ses objectifs, en dépit des massacres, des destructions et du blocus en cours.

« Les mensonges de Netanyahu s’effondrent face à la persévérance de notre peuple et à sa vaillante résistance », précise le communiqué.

Le Hamas a réaffirmé son engagement à continuer de résister au régime jusqu’à ce qu’il soit expulsé du territoire palestinien.

« Rafah, qu’il se vante d’avoir ‘démantelée’, restera un symbole de fermeté et de dignité. Son occupation deviendra un cauchemar pour les envahisseurs, comme ce fut le cas à Beit Hanoun à Gaza-ville, Khan Younès et Shoujaiya », a ajouté le Hamas dans son communiqué.

Le Hamas a également appelé la communauté internationale et les peuples libres du monde entier à soutenir le peuple palestinien, à défendre son droit à l’autodétermination et à prendre des mesures urgentes pour mettre fin aux crimes de génocide et de famine commis par le régime israélien.

Le mouvement de résistance a rappelé que Netanyahu était poursuivi par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza depuis le lancement de la guerre génocidaire en octobre 2023.

Plus de 52 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, sont tombés en martyre dans cette guerre lancée à la suite d’une opération historique de la Résistance palestinienne dans les territoires occupés en riposte à des décennies de calvaires subies par le peuple palestinien.

Le régime israélien est cependant loin d’avoir atteint ses objectifs déclarés, notamment l’élimination du Hamas, la libération des captifs israéliens par la force ou l’expulsion massive des Palestiniens de leur terre ancestrale.