Le cabinet politico-sécuritaire a approuvé dans la nuit de dimanche à lundi l’expansion de l’offensive israélienne contre Gaza qui comprendra notamment la « conquête de la bande de Gaza » et la promotion du « transfert des Gazaouis » du territoire palestinien, a indiqué le lundi 6 mai une source officielle israélienne.

« Le plan comprendra, entre autres, la conquête de la bande de Gaza et le contrôle de territoires » dans la bande de Gaza, a indiqué la source dans un communiqué.

Le Premier ministre israélien a par ailleurs affirmé pendant la réunion qu’il « continuait à promouvoir le plan Trump visant à permettre le départ ‘volontaire’ des habitants de Gaza et que les négociations à ce sujet se poursuivaient », selon la même source.

Ce projet avait suscité un tollé à l’international.

Le rappel de dizaines de milliers de réservistes a également été entériné.

Cette source prétend par ailleurs qu’il y a « actuellement suffisamment de nourriture » à Gaza.

Or, des organisations d’aide internationale affirment manquer de tout dans une bande de Gaza ravagée par plus d’un an et demi par une guerre génocidaire israélienne qui a coûté la vie à plus de 54.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.

Colère des familles des captifs

Parallèlement, le Forum des familles des captifs israéliens a accusé lundi le gouvernement israélien de « sacrifier » les captifs détenus à Gaza après l’approbation d’une expansion de l’offensive israélienne dans le territoire palestinien.

Ce plan mérite le nom de « plan Smotrich-Netanyahu » car il « sacrifie les otages », selon un communiqué de l’association, en référence à l’influence du ministre des Finances d’extrême droite, Bezalel Smotrich, sur le gouvernement du Premier ministre, Benjamin Netanyahu.

« Ce matin, le gouvernement admet qu’il choisit le territoire plutôt que les otages, contrairement aux souhaits de plus de 70% de la population », ajoute le texte.