Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a qualifié ‘Israël’ d' »État génocidaire » lors d’une session parlementaire le mercredi 14 mai.

Interrogé au Congrès des députés par un élu qui lui demandait si l’Espagne faisait « commerce avec un Etat génocidaire comme Israël », M. Sánchez avait répondu: « Nous ne faisons pas de commerce avec un Etat génocidaire », sans citer ‘Israël’.

Les relations entre l’Espagne et ‘Israël’ se sont dégradées depuis que Madrid a, conjointement avec l’Irlande et la Norvège, reconnu l’Etat de Palestine le 28 mai 2024.

L’Espagne s’est imposée ces derniers mois comme l’une des voix les plus critiques de l’UE à l’égard du gouvernement de Benjamin Netanyahu, impliqué dans la guerre génocidaire en cours contre Gaza. Plus de 52.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre depuis le 7 octobre 2023.

La maire d’Amsterdam qualifie de génocide les tueries israéliennes à Gaza

Dans un développement parallèle, la maire d’Amsterdam, Femke Halsema, a exhorté le gouvernement néerlandais à condamner « les violations des droits humains à Gaza » et a, pour la première fois, qualifié les tueries israéliennes à Gaza de « génocide ».

« Il est temps pour la communauté internationale – l’Europe et les Pays-Bas – de se tenir aux côtés des Palestiniens et des habitants de Gaza qui sont brutalement assassinés », a-t-elle affirmé.

Halsema a également annoncé son intention de projeter une image de Hind Rajab, une fillette palestinienne tuée par les soldats israéliens à Gaza, sur la façade du musée Eye d’Amsterdam.

‘Israël’ convoque l’ambassadeur d’Espagne

En réaction, le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé avoir convoqué l’ambassadeur d’Espagne pour protester contre des « propos graves » tenus selon lui dans la journée par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez.

La convocation de l’ambassadeur d’Espagne doit avoir lieu ce jeudi, a précisé le ministère israélien des Affaires étrangères dans un bref communiqué.