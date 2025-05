Le président chilien Gabriel Boric a ordonné le retrait des attachés militaires de son pays de Tel-Aviv, invoquant le génocide en cours dans la bande de Gaza. Il devrait également annoncer la rupture totale des relations avec ‘Israël’, ont rapporté, le mercredi 28 mai, les médias israéliens.

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a décrit cette décision comme « une nouvelle escalade dans les relations diplomatiques entre les deux parties depuis le déclenchement de la guerre de Gaza et les accusations de crimes de guerre contre Israël ».

Le Chili comptait trois attachés militaires dans la marine, l’armée de terre et l’armée de l’air, mais « l’un d’entre eux a été retiré il y a plusieurs mois… Les deux autres ont désormais été définitivement retirés », poursuit le journal.

À l’approche du discours annuel de Boric à la nation dimanche prochain, des sources diplomatiques israéliennes ont estimé qu’« il existe une forte probabilité que le président annonce une rupture totale des relations avec Israël », selon le journal.

Et d’ajouter: « Cette nouvelle étape représente une nouvelle escalade dans les relations, après que le président chilien a annoncé le 31 octobre 2023 le rappel de l’ambassadeur du Chili d’Israël.»

Jeudi dernier, Boric a déclaré sur la plateforme X que « le gouvernement israélien mène une épuration ethnique à Gaza. La situation a atteint un point où des milliers d’enfants pourraient mourir dans les prochaines heures, car Israël interdit l’entrée de l’aide humanitaire.»

Il a souligné que « ceux qui commettent ces actes et ceux qui ferment les yeux sont des criminels de guerre. L’humanité les tiendra responsables d’une manière ou d’une autre. Le Chili exerce la pression nécessaire auprès de toutes les instances pour mettre fin à cette brutalité.»

‘Israël’ impose un blocus à Gaza depuis 18 ans, et environ 1,5 million de Palestiniens, sur une population d’environ 2,4 millions, se sont retrouvés sans abri après la destruction de leurs maisons lors de la guerre génocidaire lancée le 7 octobre 2023.

Depuis cette date, plus de 54.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants sont tombés en martyre.

Parallèlement au génocide à Gaza, l’armée d’occupation israélienne et les colons ont intensifié leurs attaques en Cisjordanie, y compris à l’est d’AlQods, faisant au moins 972 martyrs, environ 7 000 blessés et plus de 17 000 arrestations parmi les Palestiniens.

Depuis des décennies, ‘Israël’ occupe des territoires en Palestine, en Syrie et au Liban et refuse de s’en retirer.