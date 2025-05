Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a révélé que « son homologue omanais, Badr al-Busaidi, a présenté les termes d’une proposition américaine d’accord nucléaire entre Téhéran et Washington lors d’une brève visite à Téhéran samedi ».

Araghchi a ajouté dans un message publié sur la plateforme X que l’Iran « répondra à la proposition américaine conformément aux principes, aux intérêts nationaux et aux droits du peuple iranien ».

La déclaration d’Araghchi intervient à la veille d’un sixième cycle de négociations prévu entre Washington et Téhéran, dont la date n’a pas encore été annoncée.

Lors de sa récente visite au Sultanat d’Oman, le président iranien Massoud Pezeshkian a exprimé son plein soutien aux efforts du Sultanat en matière de médiation régionale, affirmant que « la République islamique d’Iran a pleinement confiance dans le rôle du Sultanat d’Oman », soulignant que « cette confiance impose aux deux parties une plus grande responsabilité dans le renforcement des relations et la mise en œuvre des accords ».

À l’issue du dernier cycle de négociations, le 23 mai, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a qualifié le cinquième cycle de négociations indirectes avec les États-Unis à Rome de « l’un des plus professionnels et des plus complexes », soulignant que « la partie américaine a désormais une compréhension claire des positions de l’Iran ».

Araghchi a déclaré qu’au cours de ce cycle, « nous avons clarifié les positions de principe de l’Iran sur les questions en cours de négociation », soulignant que « son pays ne renoncera pas à ses lignes rouges, notamment son droit à enrichir de l’uranium ».

Source: Médias