Les Etats-Unis ont opposé leur veto, le mercredi 4 juin, à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui appelait à un « cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent » dans la Bande de Gaza.

Le projet de résolution exprimait « une grave préoccupation quant à la situation humanitaire catastrophique, y compris le risque de famine », et rappelait les obligations de toutes les parties à respecter le droit international humanitaire et les normes en matière de droits de l’homme.

La Slovénie a proposé le projet de résolution au nom des 10 membres élus du Conseil de sécurité – Algérie, Danemark, Grèce, Guyane, Panama, Pakistan, République de Corée, Sierra Leone, Somalie et Slovénie – et a recueilli 14 voix.

La chargée d’affaires par intérim des États-Unis, Dorothy Shea, a déclaré avant le vote que « l’opposition des États-Unis à cette résolution ne devrait pas être une surprise ».

« Elle est inacceptable pour ce qu’elle dit, elle est inacceptable pour ce qu’elle ne dit pas, et elle est inacceptable pour la manière dont elle a été avancée », a-t-elle ajouté.

« Tout projet qui porte atteinte à la sécurité d’Israël, notre proche allié, est un non-sens », a déclaré Shea.

Elle a une fois de plus affirmé qu’« Israël a le droit de se défendre » et a déclaré qu’« il est inadmissible que l’ONU n’ait toujours pas qualifié le Hamas d’organisation terroriste et ne l’ait pas sanctionné ».

Les États-Unis avaient déjà opposé leur veto à quatre projets de résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu urgent à Gaza, la résolution de mercredi étant le cinquième veto.

Les États-Unis ont opposé leur veto à des résolutions en octobre 2023, décembre 2023, février 2024 et novembre 2024, tout en s’abstenant lors de votes sur d’autres projets de résolution.

Rappelons que plus de 54.000 Palestiniens, dont une majorité d’enfants et de femmes, sont tombes en martyre depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza le 7 octobre 2023.