Plus de 200 députés de plusieurs pays d’Europe se sont unis dans une lettre ouverte pour demander aux autorités d’occupation israéliennes de « garantir la sécurité de toutes les personnes à bord du navire humanitaire Madleen, de permettre un passage sûr et sans entrave vers Gaza, et d’autoriser l’entrée immédiate de sa cargaison humanitaire ».

Cette lettre a été relayée, le samedi 7 juin, par l’eurodéputée française Rima Hassan, qui fait partie des 12 humanitaires et militants à bord du navire de la « Freedom Flotilla », accompagnée notamment de l’activiste écologiste suédoise Greta Thunberg.

Parmi les signataires, on retrouve plusieurs élus français insoumis (LFI) dont Rima Hassan, Manon Aubry, Younous Omarjee ou Leila Chaïbi, mais aussi la socialiste Chloé Ridel.

S’y ajoutent des eurodéputés de plusieurs pays, ainsi que des élus siégeant dans leurs parlements nationaux.

« Alors que le Madleen s’approche des eaux palestiniennes, nous demandons urgemment à Israël de respecter le droit international en assurant le passage sans entrave de l’aide humanitaire. (…) Le monde regarde. Il s’agit d’une opportunité de montrer du respect aux lois sur l’humanitaire et aux droits de l’homme », peut-on lire dans ce message partagé notamment par Rima Hassan.

« Le Madleen transporte des médicaments, de la nourriture et des produits pour bébés vers Gaza, où l’aide humanitaire est bloquée par ‘Israël’ depuis le 2 mars. Plus de 90% de la population gazaouie connaît la famine ».

La lettre interpelle les gouvernements de neuf pays (France, Suède, Allemagne, Espagne, Brésil, Turquie, Pays-Bas, Grèce, Égypte) pour « exiger un passage sécurisé du navire et le respect du droit international par Israël. »

La lettre rappelle que de précédents navires ont été « attaqués par Israël causant des morts, des blessés ou la destruction du bateau ».

Dix experts de l’ONU ont appelé le 2 juin à garantir un passage sûr.

L’armée d’occupation avait précédemment averti que tout navire tentant d’atteindre Gaza sera intercepté et son équipage arrêté.