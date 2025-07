L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a publié les termes d’un nouvel accord conclu entre ‘Israël’ et le nouveau gouvernement syrien, sous l’égide des États-Unis, visant à apaiser les tensions entre les deux parties.

L’OSDH, une ONG basé à Londres, a révélé que le dossier de la sécurité à Soueida sera transféré aux autorités américaines, qui superviseront la mise en œuvre de l’accord.

Cet accord prévoit « le retrait de toutes les forces tribales et des forces de sécurité publique au-delà des villages druzes, où les factions druzes ratisseront les villages pour assurer leur évacuation ».

L’Observatoire a fait état de la formation de conseils locaux composés d’habitants de Soueida pour fournir des services, ainsi que d’un comité chargé de documenter les violations et de soumettre ses rapports aux États-Unis.

L’accord prévoit également la démilitarisation des régions de Quneitra et de Deraa, avec la formation de comités locaux sécuritaires composés d’habitants non armés.

L’Observatoire a indiqué qu’aucune organisation ou institution affiliée au gouvernement syrien ne sera autorisée à entrer à Soueida, seules les organisations des Nations Unies étant autorisées à y entrer.

Rencontre syro-israélienne en France

Par ailleurs, des sources américaines ont révélé au site américain Axios que de hauts responsables israéliens et syriens ont tenu des discussions à Paris, la capitale française, sous la médiation de l’envoyé spécial du président Trump, Tom Barrack. Les discussions entre les deux parties ont duré quatre heures et avait pour objectif de discuter de l’apaisement des tensions.

Cette rencontre est considérée comme la réunion officielle au plus haut niveau entre ‘Israël’ et la Syrie depuis plus de 25 ans.

Selon le Times of Israel, elle a réuni le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, et le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al-Shibani.

Cette rencontre intervient quelques jours après une escalade israélienne majeure en Syrie, sous prétexte de protéger les Druzes. Elle fait suite à une attaque majeure menée par des factions gouvernementales et leurs alliés contre Soueida, qui a fait environ 1 339 morts et créé une situation tragique compte tenu du siège imposé au gouvernorat par des factions fidèles aux autorités de transition.

Grâce à cette réunion, la nouvelle administration espère parvenir à un accord qui établira le calme dans la région sud et réduira les tensions actuelles.

Reuters a rapporté que la décision de l’administration syrienne était le fruit d’un « malentendu » de la part de l’administration syrienne, qui pensait avoir obtenu le feu vert des États-Unis et d’Israël pour attaquer les Druzes.

Rappelons qu’une réunion avait également eu lieu entre des responsables syriens et israéliens à Bakou le 12 juillet, en marge de la visite du président syrien par intérim en Azerbaïdjan.