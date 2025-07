Les forces d’occupation israéliennes poursuivent leurs campagnes d’arrestations contre des citoyens de Cisjordanie, dans le cadre de leur agression généralisée et de leurs opérations systématiques de vengeance collective. Depuis hier soir, elles ont lancé une campagne d’arrestations et d’enquêtes sur le terrain visant au moins 30 citoyens.

La Commission des affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens ont rapporté que « parmi les détenus figurent trois anciens prisonniers du gouvernorat de Qalqilya, libérés dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu conclu en janvier et février de cette année : Sameh Al-Shoubaki, Saed Al-Fayed et Saeed Diab ».

Les deux organisations ont souligné que « la réarrestation d’anciens prisonniers, en particulier ceux libérés dans le cadre d’échanges de prisonniers, constitue une politique systématique et une nouvelle violation de l’accord, envoyant le message que tous les prisonniers libérés restent menacés et persécutés ».

Les arrestations et les enquêtes sur le terrain se sont concentrées dans le camp de réfugiés d’Al-Fawwar, dans le gouvernorat d’Hébron, tandis que les opérations restantes ont été réparties entre les gouvernorats de Ramallah, Bethléem, Naplouse, Tubas, Salfit, Tulkarem et Qalqilya.

L’occupation continue de mener des raids et des attaques contre les détenus et leurs familles, notamment des fusillades, la prise d’otages, des abus, des enquêtes sur le terrain et des actes de vandalisme au domicile des citoyens.

Le nombre d’arrestations depuis le début de l’agression en Cisjordanie, y compris Jérusalem occupée, a dépassé les 18 000. Ce chiffre n’inclut pas les arrestations à Gaza, estimées à plusieurs milliers et incluant les personnes arrêtées puis libérées.

Dans ce contexte, les forces d’occupation ont pris d’assaut la ville d’Al-Khader, au sud de Bethléem, mardi soir. Elles se sont positionnées près du quartier de Balboul et ont fermé la rue principale reliant la Vieille Ville à la porte. Ils ont perquisitionné les domiciles des frères Mohammad, Ashraf, Imad et Ahmad Mahmoud Salah, les fouillant et saccageant leur contenu, sans enregistrer aucune arrestation.

Les forces d’occupation israéliennes ont également perquisitionné la maison du martyr Awda al-Hathalin à Khirbet Umm al-Khair, au sud-est de la ville de Yatta, dans le gouvernorat d’Hébron. Elles ont agressé les personnes endeuillées et déclaré la zone zone militaire fermée. Il s’agit d’une nouvelle escalade visant les communautés bédouines de Masafer Yatta.

Ce raid fait suite à l’assassinat de l’enseignante et militante des droits humains Awda al-Hathalin par un colon alors qu’elle tentait de résister à l’incursion et au bulldozer des terres des habitants du village.

Dans le même contexte, les colons ont repris leurs travaux d’excavation à Khirbet Umm al-Khair, sous forte protection des forces d’occupation. Ces opérations sont en préparation de l’extension de la colonie de Karmiel, construite sur des terres privées.

Depuis le début de l’année, Khirbet Umm al-Khair est le théâtre d’une dangereuse escalade de la violence, avec saisies de terres, démolitions de maisons, agressions physiques et privation d’accès aux sources d’eau et aux pâturages. Cette escalade s’inscrit dans le cadre d’un plan visant à déplacer de force la population et à vider le village de ses habitants d’origine.

