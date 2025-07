Mardi soir, l’armée d’occupation israélienne a détecté « un missile balistique en provenance du Yémen se dirigeant vers les territoires palestiniens occupés ».

Des sirènes d’alerte aérienne ont alors retenti à Tel-Aviv, Jérusalem occupée et la région d’Ashdod, dans les territoires occupés.

La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que « les décollages et atterrissages à l’aéroport Ben Gourion ont été interrompus suite au tir d’un missile depuis le Yémen ».

La chaîne a indiqué que « les systèmes de défense aérienne israéliens Arrow et américains THAAD ont participé à une tentative d’interception d’un missile lancé depuis le Yémen ».

Dans ce contexte, Eyal Zisser, expert israélien des affaires moyen-orientales et africaines et vice-président de l’Université de Tel-Aviv, a déclaré que les attaques yéménites « ne sont plus seulement des nuisances matinales, mais sont devenues une menace réelle avec des répercussions économiques et sécuritaires directes pour Israël ».

L’expert israélien a souligné que « les missiles et les drones lancés depuis le Yémen imposent un lourd tribut à Israël, notamment la perturbation du trafic maritime vers la mer Rouge et la paralysie du port d’Eilat ».

