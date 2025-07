Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a confirmé que « les Palestiniens de Gaza subissent une terrible catastrophe humanitaire en raison de la famine pratiquée par l’occupation israélienne dans le cadre de sa guerre d’extermination contre la bande de Gaza ».

Dans un message publié sur son compte X, M. Guterres a déclaré : « Le dernier avertissement émis par le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) confirme ce que nous craignions : Gaza est au bord de la famine ».

Guterres a ajouté : » Les faits sont clairs et indéniables », ajoutant : « Ce n’est pas un avertissement, mais une réalité qui se déroule sous nos yeux ».

En réponse, le Secrétaire général des Nations Unies a souligné que « le simple flux d’aide vers la bande de Gaza doit devenir une mer. La nourriture, l’eau, les médicaments et le carburant doivent affluer par vagues et sans entrave ».

Il a également déclaré que « pour mettre fin au pire scénario dans la bande de Gaza, toutes les parties doivent faire tout leur possible, immédiatement », ajoutant « nous avons besoin d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat et durable, de la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers et d’un accès humanitaire complet et sans restriction dans toute la bande de Gaza ».

Lazzarini : La seule façon d’inverser la situation à Gaza est de l’inonder d’aide

Le Commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a également commenté l’avertissement de l’IPC, notant que « le pire scénario de famine se produit actuellement à Gaza », ajoutant que « cette famine est entièrement d’origine humaine ».

Lazzarini a ajouté, dans un message sur X, que Gaza « a atteint le bord de la famine, avec une famine et une malnutrition généralisées dans toute la bande de Gaza ».

Lazzarini a expliqué que « la seule façon d’inverser la situation est d’inonder Gaza d’aide humanitaire massive », soulignant que « les Nations Unies, y compris l’UNRWA, disposent de l’expertise et des ressources nécessaires ».

Lazzarini a réitéré que « l’UNRWA à elle seule dispose de l’équivalent de 6 000 camions de nourriture et de médicaments prêts à entrer à Gaza », après avoir indiqué précédemment que « ces camions se trouvent en Jordanie et en Égypte ».

IPC : Le scénario catastrophe de famine évolue rapidement à Gaza

Les déclarations de Guterres et de Lazzarini font suite à l’alerte émise mardi par le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), qui a confirmé « qu’un scénario catastrophe de famine évolue rapidement dans la bande de Gaza, dans un contexte de conflit persistant, de déplacements de population et d’accès humanitaire extrêmement limité ».

Cet avertissement figure dans un long rapport préparé par l’IPC, qui indique que l’accès à la nourriture et aux autres biens et services de base dans la bande de Gaza « a atteint des niveaux sans précédent, avec l’intensification du conflit et des déplacements de population ».

Le rapport a ajouté que « les dernières données indiquent que la consommation alimentaire a atteint de hauts niveaux de famine dans la plupart des régions de la bande de Gaza, et une malnutrition sévère dans la ville de Gaza « .

Il a également souligné « la nécessité d’une action immédiate pour mettre fin aux souffrances humanitaires catastrophiques », expliquant que « ces mesures comprennent : la fin des hostilités, la garantie d’un accès sûr et durable à l’aide humanitaire, la protection des civils et des travailleurs humanitaires, et le rétablissement de l’aide humanitaire vitale à grande échelle et le rétablissement du flux de marchandises commerciales ».

Source: Médias