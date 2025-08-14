Le ministère libanais de la Santé a annoncé mercredi soir dans un communiqué « qu’une personne a été tuée dans une frappe de drone israélien contre une voiture à Hadatha, dans le district de Bint Jbeil, au sud du Liban ».

Le correspondant d’Al-Manar au sud du Liban a précédemment rapporté « qu’un drone israélien a tiré deux missiles sur une voiture sur la route Hadatha-Haris ».

Le ministère libanais de la Santé a également annoncé ce matin « qu’une frappe de drone israélien menée la nuit dernière dans la ville de Zebqin, dans le district de Tyr, a fait deux blessés légers ».

« Dans le cadre des violations persistantes de la souveraineté libanaise, de la sécurité de son territoire et de sa population, les forces d’occupation de Ruwaysat al-Alam ont tiré des tirs de mitrailleuses en direction des abords de Kfar Shuba ce matin, puis ont repris leurs attaques vers 19 h 00, heure locale », selon notre correspondant.

Trois personnes ont été blessées mardi dans le bilan final d’une frappe de drone israélien sur le port de pêche de la ville de Naqoura, dans le sud du pays, selon le ministère de la Santé.

