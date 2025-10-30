Le Hezbollah a fermement condamné le crime israélien à Blida (sud-Liban), affirmant que l’agression sioniste contre notre pays est menée avec le soutien et la complicité des États-Unis.

Dans un communiqué publié, ce jeudi 30 octobre, le Hezbollah a affirmé :

« L’ennemi sioniste criminel poursuit ses crimes sur le territoire libanais, persistant dans ses incursions et ses violations de la souveraineté libanaise et du caractère sacré de ses citoyens, au mépris des accords, des compromis et du droit international.

Ce matin, il a pénétré profondément dans la localité frontalière de Blida, a pris d’assaut la mairie et a froidement exécuté Ibrahim Salameh, employé municipal, alors qu’il dormait dans son lit. Ce crime souligne la criminalité et la brutalité de cet ennemi, assoiffé de sang et de mort sans aucune justification.

Le Hezbollah condamne fermement ce nouveau crime israélien, perpétré immédiatement après la visite de l’envoyée américaine au Liban et sa présidence des réunions du Comité du Mécanisme.

Le Hezbollah affirme que l’agression sioniste contre notre pays est menée avec le partenariat et la complicité des États-Unis. Washington donne son feu vert à chaque escalade et à chaque acte d’agression israéliens, dans le but de contraindre le Liban à mettre en œuvre les agendas et les projets malveillants, incompatibles avec ses intérêts nationaux, sa souveraineté, sa sécurité et sa force.

Les crimes et transgressions incessants de l’ennemi exigent que l’État libanais et toutes les forces politiques adoptent une position nationale unie, responsable et ferme afin de renforcer la position du Liban face à ces agressions continues.

Le Hezbollah salue la décision du Président d’ordonner à l’armée libanaise de s’opposer aux incursions israéliennes et appelle à fournir à l’armée toutes les équipements nécessaires pour renforcer ses capacités de défense et lui offrir un soutien politique pour affronter cet ennemi brutal.

Le Hezbollah appelle également le gouvernement à prendre des mesures différentes de celles prises au cours des onze derniers mois et à assumer ses responsabilités en adoptant un plan politique et diplomatique pour mettre fin aux agressions et protéger les citoyens libanais et leurs intérêts.

En outre, le Hezbollah appelle la communauté internationale, le Conseil de sécurité et les forces de la FINUL à assumer leurs responsabilités en prenant des mesures appropriées et dissuasives pour mettre fin aux agressions israéliennes.

Le Hezbollah présente ses plus sincères condoléances à la famille du martyr, à la municipalité de Blida et à ses habitants, et invoque Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa miséricorde et les plus hauts rangs du Paradis, et d’apporter patience et réconfort à notre peuple à Blida, au Sud-Liban et dans tout le Liban ».