Le ministère israélien de la guerre a qualifié de « discrimination », ce vendredi 29 août, la décision des autorités britanniques d’exclure ses représentants gouvernementaux d’un salon de l’armement à Londres.

« Ces restrictions constituent un acte délibéré et regrettable de discrimination à l’encontre des représentants d’Israël », selon un communiqué du ministère de la guerre, qui ajoute qu’en conséquence le ministère « se retirera du salon et ne mettra pas en place de pavillon national ».

Un porte-parole du ministère britannique de la Défense britannique a annoncé ce vendredi « qu’aucune délégation gouvernementale israélienne ne sera invitée à participer au DSEI UK 2025 » car « la décision du gouvernement israélien d’intensifier son opération militaire contre Gaza est erronée ».

Rappelons que la guerre génocidaire israélienne, lancée contre Gaza depuis octobre 2023, a couté la vie à près de 63.000 Palestiniens dont une majorité de femmes et d’enfants.