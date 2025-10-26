Une délégation européenne a visité la banlieue sud de Beyrouth (Dahieh), témoignant de sa profonde gratitude pour la résilience du peuple libanais.

La délégation européenne formée de plusieurs dizaines de militants et d’activistes de plusieurs nationalités européennes, mais majoritairement des français a entrepris sa visite de la banlieue sud de Beyrouth en se recueillant dans le lieu où l’ex-secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah s’est élevé en martyre, dans un raid israélien sur son siège secret le 27 septembre 2024.

Par la suite, la délégation a poursuivi son voyage vers le quartier de Mrayje, où son successeur Sayed Hachem Safieddine s’est à son tour élevé en martyre, dans un autre raid aérien israélien, une semaine plus tard.

La visite s’est conclue au mausolée de Sayed Hassan Nasrallah, où une cérémonie a été organisée.

Un haut-cadre du Hezbollah Ghaleb Abou Zeinab a déclaré : « cette résistance combat au nom de tous les gens libres dans le monde. Et surtout en votre nom car nous croyons

« Depuis ce mausolée de Sayed, je déclare moi, qui suis la mère d’un martyr et au nom de toutes les familles des martyrs, que nous nous engageons à ce que le doigt qu’il levait face aux arrogants ne sera jamais baissé ».

La sœur d’un détenu libanais dans les prisons israéliennes a déclaré : « Il est du droit des familles de connaitre et de se rassurer du sort de leurs fils et de demander aux parties concernées de connaitre leur destin. C’est un droit humanitaire qui ne contredit aucun principe de la dignité et de l’humanité ».