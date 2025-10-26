Les agressions israéliennes contre la souveraineté libanaise se poursuivent, en violation flagrante de la résolution 1701 de l’ONU et de la cessation des hostilités déclarée le 27 novembre 2024, ciblant plusieurs régions du pays.

Un drone israélien a ciblé, ce dimanche à l’aube, un bulldozer dans la localité Blida près de Bint Jbeil, au sud-Liban.

Le samedi 25 octobre, deux citoyens libanais sont en outre tombés en martyre suite à des agressions aériennes israéliennes contre le sud.

La première agression israélienne a visé la voiture d’un citoyen venu participer aux funérailles de son proche assassiné la veille par un drone de l’occupation dans la localité de Harouf. Le conducteur est tombé en martyre et un autre a été blessé également à Harouf, dans le district de Nabatieh.

Et puis dans la soirée, un jeune est tombé en martyre suite à une nouvelle attaque au drone israélien visant sa moto dans la localité de Qleileh, près de Tyr.

Ces agressions s’inscrivent dans un contexte d’escalade israélienne continue contre les villages et villes du sud.

Le ministère libanais de la Santé a fait état d’un martyr et d’un autre blessé lors d’une frappe aérienne israélienne visant une voiture à Zawtar al-Gharbiyya, dans le district de Nabatieh.

Deux autres citoyens libanais étaient plus tôt tombés en martyre suite à une frappe israélienne visant un véhicule à Toul, également dans le district de Nabatieh.